Какими были первые гибридные автомобили. Часть 2

Сегодня электромобили можно увидеть во многих развитых странах мира. Украина также может похвастаться собственным электромобилем под названием Himera. Но так было не всегда. До появления первых электромобилей, автопроизводителям пришлось как следует поэксперементировать с первыми гибридными моделями. Сегодня мы продолжим говорить о них.



Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Hybrid - 2012





Mercedes-Benz в 2012 выпустил гибридный E 300 BlueTEC с 231-сильным агрегатом, потребляющим в среднем 4,2 л/100 км. Поэтому компания и оказалась в данном списке.

Citroën DS 5 HYbrid4 - 2012





Автомобиль Citroën DS 5 HYbrid4 весьма специфический как по внешним данным, так и по технической начинке. Он появился в 2012 году, и на сегодняшний день встречается реже экологичных моделей других автопроизводителей. Автомобиль выдаёт в совокупности 200 лошадиных сил и потребляет 3,8 л/100 км.

Volkswagen Jetta Hybrid - 2013





В это трудно поверить, но это факт: гибридный автомобиль Jetta гораздо популярнее в США, Канаде и Китае, чем в Европе. Именно потому о нем мало что знают в границах нашего континента. При мощности силового агрегата в 170 лошадиных сил машина расходовала в среднем 4,2 л/100 км.

Peugeot 508 RXH - 2014





Оснастить гибридной установкой здоровенный семейный универсал решили инженеры Peugeot. В 2014 году они представили Peugeot 508 RXH с 2-литровым 163-сильным дизелем и 38-сильным электромотором.

Ford Mondeo Hybrid - 2015





Mondeo Hybrid вышел в 2015 году. Но широкая публика не обратила на него ровным счетом никакого внимания. Во первых, экспонат стоил на €1600 дороже негибридной модели. Во вторых, багажник у него был не очень вместительный. Хотя другие показатели были на высоте: силовой агрегат этого бензоэлектрического Форда выдавал 186 лошадиных сил и потреблял в среднем 4,2 л/100 км.

Вот так человечество потихоньку двигалось к современным электромобилям. О пяти других гибридных автомобилях издание "Комментарии" уже рассказывало в первой части статьи.

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