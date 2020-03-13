Мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android

За исключением нескольких запоздавших моделей, Android Auto стал обычным явлением на большинстве автомобилей. Чего не скажешь о мотоциклах. Но теперь все изменилось, когда Harley-Davidson объявил, что планирует обновить некоторые из существующих мотоциклов для поддержки Android Auto.

Если у вас есть мотоцикл Touring, Trike или CVO модели 2014 года или более поздней, и он оснащен компанией Boom!, то с помощью информационно-развлекательной системы Box GTS вы сможете установить Android Auto на свой мотоцикл самостоятельно или с помощью дилерского центра в начале этого лета. Если на вашем мотоцикле нет системы Boom!, то коробка агрегата GTS Harley-Davidson продается как аксессуар, который можно приобрести отдельно.

Harley-Davidson сообщил, что все модели 2021 Touring, CVO и Trike с Boom!-устройствами Box GTS будут поставляться со стандартом Android Auto. Как и в случае с Android Auto в автомобиле, вы будете перемещаться с помощью Google Maps, получать доступ к Assistant и управлять воспроизведением музыки.

Harley-Davidson поддерживает CarPlay примерно с середины 2018 года, поэтому появление Android Auto является чем-то вроде давно назревшего обновления. Как отмечает Android Police, в прошлом некоторые люди нередко заменяли информационно-развлекательную систему, поставляемую вместе с мотоциклом.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Harley-Davidson возобновила производство электромотоциклов LiveWire.

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