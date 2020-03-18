Десять самых продаваемых автомобилей в мире. Часть 1

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Когда думаешь над покупкой автомобиля, то глаза просто разбегаются. Современный рынок предлагает сотни вариантов, каждый из которых может похвастаться чем-то уникальным, что непременно заинтересует потенциального покупателя. Но это не значить, что признанных лидеров не существует.
Чтобы подтвердить эти слова, предлагаем вашему вниманию рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире.
Toyota Corolla
Эта модель известна в любой стране мира: количество продаж "Короллы" составило 1 236 390 в прошлом году.
Ford F-150
Мощный пикап, которому под силу тянуть целые поезда. Он оказался настолько продаваемым в США, что это позволило ему подняться на вторую строчку рейтинга. Тираж по всему миру по состоянию на 2019 год - 1 070 234 единицы.
Toyota RAV4
Еще одна Toyota заняла почетное третье место - по итогам 2019 года кроссовер продался 931 852 раз.
Honda Civic
Актуальный Civic и сейчас считается хитовой моделью во всем мире. В прошлом году его купили 821 374 покупателя.
Honda CR-V
Кроссовер от Honda оказался на пятой строчке благодаря продажам в 818 981 штуку.
Об еще пяти популярных во всем миру машинах вы узнаете в следующей части. Также издание "Комментарии" расскажет о первых гибридных автомобилях.
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