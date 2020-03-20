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Десять самых продаваемых автомобилей в мире. Часть 2

Автомобили, которые на сегодняшний день побили все рекорды по продажам

сегодня, 12:12
Автор:

• Зинченко Павел

Десять самых продаваемых автомобилей в мире. Часть 2

Когда задумался над покупкой автомобиля, то сделать выбор очень непросто. В наши дни рынок предлагает сотни вариантов, каждый из которых может представить что-то уникальное, что должно заинтересовать потенциального покупателя. Но это не значить, что очевидных лидеров не существует.

Мы продолжаем знакомить вас с самыми продаваемыми автомобилями в мире.

Volkswagen Tiguan

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По сути, это бестселлер Volkswagen. Он известен также, как и знаменитый Golf. В разных уголках мира его приобрели 741 297 человек.

Dodge Ram

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Пикапы Ram разных модификаций и моделей обрели большинство своих покупателей в Северной Америке, подобно "фордовским" F-150. В общей сложности было продано 731 895 автомобилей. 

Toyota Camry

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Этот автомобиль Toyota чаще всего можно встретить на парковках в деловых районах. Camry - крупный седан, который по достоинству оценили во многих странах. Купили его в 2019 году 690 729 человек.

Volkswagen Golf

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Golf можно приобрести по всему миру, на всех континентах. В прошедшем году мировые продажи модели составили 687 664 штуки. Полмиллиона из них пришлось на страны Европы.

Chevrolet Silverado

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Замыкает этот список американский пикап - Chevrolet Silverado. Его продажи в минувшем году составили 644 013 единиц.

Вот такими являются фавориты автомобильного рынка. Если хочешь познакомиться с первой пятеркой, то издание "Комментарии" предлагает твоему вниманию первую часть статьи.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1180628-toyota-i-ford-10-samykh-prodavaemyj-avtomobilej-v-mire
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