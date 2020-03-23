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Топ-3 автомобиля с дизайном от знаменитых модных брендов

Несколько гибридных автомобилей, которые появились на свет благодаря удачному сотрудничеству автопроизводителей и талантливых кутюрье

сегодня, 11:37
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-3 автомобиля с дизайном от знаменитых модных брендов

Скорость и мощь автомобиля - это важные критерии оценки. Но также важен комфорт водителя и крутость внешнего вида. Именно поэтому некоторые автопроизводители стали сотрудничать с популярными брендами модной индустрии, чтобы их автомобили поражали одним своим внешним видом. На некоторые из этих интересных экземпляров непременно стоит взглянуть.

Citroen и Lacoste

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Довольно необычный концепт-кар от компании Citroen и бренда Lacoste впервые был представлен на Парижском автосалоне 2010 года. Главным посылом модели было объединение мира авто, спорта и моды. Впрочем, производители намеревались лишь привлечь к себе внимание. Автомобиль так и не вышел на широкий рынок.  Двери у машины отсутствовали, как и приборная панель с крышей. Наверху находилось что-то вроде балки в форме буквы Т, а передние фары и вовсе были скрыты под кузовом. 

MINI и С.P. Company

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Общее детище автопроизводителя MINI и итальянского бренда С.P. Company отличалось контрастными оранжевым Orange Vitamin и насыщенным зеленым Jungle Green окрасом. Дизайн имел характерные черты C. P. Company - аллюзию на линзы (капюшоны курток C. P. производились с линзами - ориентированность на гонщиков), логотип, карманы и шрифты.  Технические же характеристики не были изменены: мотор Cooper S на 190 лошадиных сил остался прежним. 

Lamborghini и Versace

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В 2008 году дизайнеры Versace объединили усилия, чтобы создать уникальный Lamborghini Murciélago LP 640 Roadster Versace. Автомобиль был разработан под заказ и с греческими мотивами. Впервые машина была представлена на Парижском автосалоне в 2006 году: 631-сильный, 6,5-литровый двигатель V12, с сиденьями из мягкой кожи наппа с выполненными вручную вышивками, украшенной приборной панелью и центральной консолью. 

Вот такие оригинальные гибриды появились на свет благодаря удачному сотрудничеству автопроизводителей и модных брендов. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти самых продаваемых автомобилях в мире.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1206443-lambo-ot-versace-fiat-ot-gucci-5-samykh-krutykh-kollaboratsij-avto-i-modnoj-industrii
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