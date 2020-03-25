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Топ-5 самых быстрых спортивных автомобилей в мире

Пять автомобилей серийного производства, которые не имеют равных по скорости

сегодня, 11:44
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-5 самых быстрых спортивных автомобилей в мире

Производители серийных моделей автомобилей всегда пытались впечатлить своих потенциальных клиентов уникальными характеристиками. Скорость важна далеко не для всех людей, особенно в крупных городах, где она в принципе не имеет значения. Но для любителей спорткаров скорость - это смысл жизни. Сегодня мы вам расскажем о пяти самых быстрых автомобилях.

Koenigsegg Agera RS – 458 км/ч

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Koenigsegg Agera RS - самый быстрый серийный автомобиль в мире. Его основные преимущества - аэродинамика и малый вес, а также 5-литровый V8 и 1360 лошадиных сил мощности.

Bugatti Chiron – 443 км/ч

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Bugatti Chiron, наследник модели Veyron, уверенно занимает второе место. Он оборудован мотором W12 на восемь литров, а его мощность доходит до 1500 лошадиных сил. Крутящий момент – до 1600 Нм. 

Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч

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Спортивная версия легенды, также как и серебряный призер этого рейтинга, оснащена 8-литровым мотором W12, имеет 1200 лошадиных сил мощности и 1500 Нм момента. Книга рекордов Гиннеса считает именно этот автомобиль самым быстрым в мире. 

Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/ч

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Hennessey Venom GT Spyder – суперкар на базе Lotus Elise, с 7-литровым V8. Автомобиль развивает мощность до 1451 лошадиных сил и  имеет крутящий момент до 1745 Нм. 

SSC Ultimate Aero TT – 421 км/ч

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Один из немногих "американцев", производимый компанией Shelby Super Cars. Оснащен  6,4-литровым мотором V8, способным выдавать 1305 лошадиных сил мощности и развивать крутящий момент 1500 Нм. 

Скорость, которую способны развивать эти автомобили в самом деле впечатляет. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях с дизайном от знаменитых модельных брендов.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1067282-top-10-samykh-bystrykh-avtomobilej-v-mire
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