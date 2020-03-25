Топ-5 самых быстрых спортивных автомобилей в мире

Производители серийных моделей автомобилей всегда пытались впечатлить своих потенциальных клиентов уникальными характеристиками. Скорость важна далеко не для всех людей, особенно в крупных городах, где она в принципе не имеет значения. Но для любителей спорткаров скорость - это смысл жизни. Сегодня мы вам расскажем о пяти самых быстрых автомобилях.

Koenigsegg Agera RS – 458 км/ч





Koenigsegg Agera RS - самый быстрый серийный автомобиль в мире. Его основные преимущества - аэродинамика и малый вес, а также 5-литровый V8 и 1360 лошадиных сил мощности.

Bugatti Chiron – 443 км/ч





Bugatti Chiron, наследник модели Veyron, уверенно занимает второе место. Он оборудован мотором W12 на восемь литров, а его мощность доходит до 1500 лошадиных сил. Крутящий момент – до 1600 Нм.

Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч





Спортивная версия легенды, также как и серебряный призер этого рейтинга, оснащена 8-литровым мотором W12, имеет 1200 лошадиных сил мощности и 1500 Нм момента. Книга рекордов Гиннеса считает именно этот автомобиль самым быстрым в мире.

Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/ч





Hennessey Venom GT Spyder – суперкар на базе Lotus Elise, с 7-литровым V8. Автомобиль развивает мощность до 1451 лошадиных сил и имеет крутящий момент до 1745 Нм.

SSC Ultimate Aero TT – 421 км/ч





Один из немногих "американцев", производимый компанией Shelby Super Cars. Оснащен 6,4-литровым мотором V8, способным выдавать 1305 лошадиных сил мощности и развивать крутящий момент 1500 Нм.

Скорость, которую способны развивать эти автомобили в самом деле впечатляет. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях с дизайном от знаменитых модельных брендов.

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