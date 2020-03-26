Mercedes-Benz представил уникальный электрический фургон

В преддверии запланированного выхода на европейский рынок в конце этого года Mercedes-Benz решил похвастаться характеристиками своего электрического фургона EQV, который предназначен для езды в холодных условиях. Инженеры потратили несколько недель на тестирование EQV в городе Аръеплоге, Швеция, городке за Полярным кругом, который популярен среди автопроизводителей, желающих проводить испытания в холодную погоду.

Электрический фургон, смоделированный на классическом Microbus и запланированный к запуску в 2022 году, указывает на то, что может быть аппетит к EQV. Но EQV имеет передний привод, и это может ограничить его привлекательность в США, где важны полный привод и всепогодные возможности, которые он подразумевает.

В своем самом длинном диапазоне EQV использует литий-ионную аккумуляторную батарею на 100 киловатт-часов, что позволяет пройти европейский цикл испытаний на 250 миль. Оценка эквивалентного диапазона для цикла тестирования в США, вероятно, будет немного ниже. Фургон оборудован для быстрой зарядки от постоянного тока с использованием стандарта комбинированной зарядки (CCS). По сообщениям компании, 80% заряда могут быть достигнуты за 45 минут. Один электрический двигатель производит 204 лошадиных силы и 267 фунт-футов крутящего момента, а максимальная скорость ограничена до 99 миль в час.

Кроссовер EQC уже продается в Европе, но поступит в продажу в США до 2021 года. Mercedes отложил запуск в США, чтобы сосредоточиться на продажах в Европе, где более строгие нормы выбросов заставляют автопроизводителей устанавливать приоритеты для электромобилей.

Как сообщало издание "Комментарии", швейцарцы представили уникальный миниэлектрокар.

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