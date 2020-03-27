Реки не преграда: уникальные модели автомобилей-амфибий

Идея создать автомобиль-амфибию в первую очередь зародилась в головах у военных. Перспектива быстро преодолевать водные рубежи и стремительно атаковать врага привлекала многих военачальников. Но вскоре появились и вполне гражданские модели автомобилей-амфибий. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них.

Hydra Spyder





Производство “открытой“ амфибии стартовало в 2006 году. Автомобиль превращается в амфибию всего за десять секунд — во время движения по воде колеса машины аккуратно складываются под корпусом. Скорость Hydra Spyder на суше составляет до 160 км / час, а на воде до 48 км / час.

Gibbs Aquada





Быстрый плавающий автомобиль. Его создал конструктор Алан Гиббс. Эта амфибия разгоняется до 160 км / час на суше и до 60 км / час на воде. К тому же Гиббс установил рекорд, переплыв Ла Манш на своей машине. Это заняло у него 1 час 40 минут и 6 секунд.

Dutton Surf





Британский изобретатель Тим Даттон занимается созданием необычных машин уже 40 лет. Он может похвастаться таким проектом, как Dutton Surf. Это небольшая амфибия с мягкой складной крышей. Кузов авто позаимствован у лодки, а автомобильное шасси поможет без проблем выбраться на берег и продолжить передвижение, как на обычном автомобиле.

SeaRoader Lamborghini





Идея создать плавучую модификацию Lamborghini Countach появилась в голове британских рационализаторов. Эта машина является ночным кошмаром для дизайнеров и инженеров Lamborghini. Тем не менее, ей удалось поплыть. На машину поставили подводные крылья и гребные винты.

Эти автомобили могуь с легкостью покорить как сухопутные пути, так и водные. Также издание "Комментарии" расскажет на каких автомобилях ездил Илон Маск до Tesla.

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