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Владельцы каких автомобилей имеют успех у девушек

Успех мужчины у девушек во многом зависит от того, за рулем какого автомобиля он ездит

сегодня, 11:41
Автор:

• Зинченко Павел

Владельцы каких автомобилей имеют успех у девушек

Мужчины, которые любят выкладывать в социальных сетях фотографии своих автомобилей, в среднем имеют на 165% больше личных сообщений от заинтересованых женщин или девушек, чем мужчины, которые не имеют автомобиля.  Чаще всего девушки пишу владельцам следующих автомобилей: Jeep — 243%, BMW — 194%, Toyota — 73%.

Также эксперты выяснили, что у девушек вызывают интерес такие автомобили: BMW, Nissan, Land Rover, Subaru, Prius, Ford и Mercedes. Но есть и антирейтинг автомобилей, которые значительно меньше заинтересуют представительниц противоположного пола. Это такие марки, как Honda, Chevrolet, Ferrari, Lexus, Dodge и Mazda. Также не слишком популярны среди девушек владельцы электромобилей Tesla.

Но больше всего личной жизни мужчины вредит покупка хетчбэка. Если верить исследованию, хетчбэк снижает шансы на знакомство с девушками приблизительно на 15%.  Эксперты также советуют не рассказывать девушкам о своем четырехколесном друге слишком часто. Им это попросту не нравится и ваше общество быстро их утомит.

Также издание "Комментарии" расскажет о крутых автомобилях для суровых и уверенных в себе мужчин.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1004760-kakoj-dolzhen-byt-avtomobil-chtoby-nravitsya-devushkam
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