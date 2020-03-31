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Евробляхам разрешили остаться в Украине

В Украине пока не будут штрафовать тех, кто не сможет вывезти автомобили на евробляхах за границу.

сегодня, 10:41
Автор:

• Виолетта Комаровская

Евробляхам разрешили остаться в Украине

Евробляхам разрешили временно остаться в Украине. В каких именно случаях не будут штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, объяснили в Закарпатском управлении Таможенной службы. 

Автомобили на евробляхах могут оставаться в Украине дольше положенного на время карантина. Если владелец авто с иностранной регистрацией не может выехать за границу, он имеет право отстрочить вывоз транспортного средства. Для этого необходимо подать специальное заявление. В документе следует указать фамилию, имя, отчество, регистрационный номер авто, дату и место временного ввоза и контактные данные. Также необходимо добавить к заявлению скан техпаспорта и паспорта, который фигурировал во время оформления машины на Таможне.

Если сделать все правильно и своевременно, то штрафовать владельца транспортного средства за нарушение таможенных правил не будут. Ответ на заявление представители Таможенной службы отправят на электронную почту. 

Следует отметить, что все время, пока евробляха будет в Украине, ездить на ней может только тот, кто ее ввозил в страну. При этом машину нельзя использовать для бизнеса, разбирать на запчасти либо продавать кому-либо. 

Напомним, что карантин в Украине начался после соответствующего распоряжения Кабмина 11 марта. Он должен продлиться до 24 апреля.

Ранее "Комментари" рассказывали, при каком условии карантин в Украине могут ослабить




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Источник: https://www.facebook.com/ZAKnewcustoms/posts/146441976854078?__tn__=K-R
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