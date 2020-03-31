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Когда в Украине ослабят карантин: Шмыгаль назвал условие

Украина не может позволить себе не работать полгода, - премьер-министр Денис Шмыгаль.

сегодня, 08:12 653
Автор:

• Виолетта Комаровская

Когда в Украине ослабят карантин: Шмыгаль назвал условие

Отменять карантин в Украине пока не собираются, а вот ослабить его могут. Кабмин рассматривает подобные варианты, рассказал в эфире одного с украинских телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Экономика в Украине к карантину оказалась совсем не готова. Многие сферы деятельности остановлены. Чтобы запустить экономику, карантин придется немного ослабить, говорит Шмыгаль. Как именно это лучше сделать, в правительстве еще думают. Но позволить себе сидеть на карантине несколько месяцев подряд наша страна точно не может. 

"Мы прекрасно понимаем - у людей нет никакой финансовой подушки, они не могут месяцами просто сидеть дома, им нужно зарабатывать", - говорит премьер. 

Однако ослабить карантин удастся только при одном условии, если коронавирус не будет распространяться по Украине слишком быстро и поражать большое количество людей. Для этого население должно придерживаться тех ограничений, которые существуют уже сейчас. 

Людям, которые из-за карантина остались совсем без заработка, правительство обещает помочь, в том числе материально. 

Напомним, карантин в Украине ввели 11 марта на три недели. Затем его продлили - до 24 апреля. 

Также "Комментарии" рассказывали о том, что Евросоюз выделил финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом. 



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