Шмыгаль: "Евросоюз поддержал Украину в борьбе с COVID-19 на 80 млн евро"

Европейский Союз принял решение о выделении Украине 80 миллионов евро на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 миллиарда гривен), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса в связи с пандемией", - подчеркнул глава правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что антимонопольный комитет возбудил уголовное дело против аптек, которые продают маски и дезинфицирующие средства по завышенной цене.

На завышенные цены в Антимонопольный комитет начали жаловаться сами украинцы. И ведомство не могло не отреагировать на обращения. Считают, что на рынке медицинских масок произошел сговор между производителями, поставщиками и реализаторами. Это и привело к значительному росту цен.

Алексей Хмельницкий также опубликовал перечень компаний и аптечных сетей, которых считают причастными к сговору. Среди них есть и довольно известные в Украине.

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