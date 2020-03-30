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Главная Новости Бизнес экономика Шмыгаль: "Евросоюз поддержал Украину в борьбе с COVID-19 на 80 млн евро"
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Шмыгаль: "Евросоюз поддержал Украину в борьбе с COVID-19 на 80 млн евро"

Евросоюз направит материальную помощь украинской системе здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусом

сегодня, 18:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

Шмыгаль: "Евросоюз поддержал Украину в борьбе с COVID-19 на 80 млн евро"

Европейский Союз принял решение о выделении Украине 80 миллионов евро на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 миллиарда гривен), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса в связи с пандемией", - подчеркнул глава правительства.

Ранее портал "Комментарии"  сообщал,  что антимонопольный комитет возбудил уголовное дело против аптек, которые продают маски и дезинфицирующие средства по завышенной цене.

На завышенные цены в Антимонопольный комитет начали жаловаться сами украинцы. И ведомство не могло не отреагировать на обращения. Считают, что на рынке медицинских масок произошел сговор между производителями, поставщиками и реализаторами. Это и привело к значительному росту цен.  

Алексей Хмельницкий также опубликовал перечень компаний и аптечных сетей, которых считают причастными к сговору. Среди них есть и довольно известные в Украине.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/yes-vidiliv-ukrayini-80-mln-yevro-na-borotbu-z-koronavirusom-premyer
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