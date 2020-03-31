Топ-3 автомобилей, напечатанных на 3D-принтере

3D-печать - одно из самых важных направлений развития современных технологий. За последенее десятилетие она продвинулась настолько далеко, что теперь есть возможность печатать автомобили на 3D-принтере. В связи с этим предлагаем вашему вниманию три старых моделей автомобиля, которые получили шанс на вторую жизнь благодаря технологии 3D-печати.

EDAG Light Cocoon





Строение корпуса EDAG Light Cocoon напоминает лист: панели имеют пористую структуру, что обеспечивает маленький вес, а чтобы обеспечить безопасность автомобиля на надлежащем уровне, корпусные панели пронизаны тонкими нитями прочной сверхлегкой ткани Jack Wolfskin. Кроме того, что пористая структура более подходящая именно для 3D-печати, она дает возможность осуществлять различные световые эффекты для демонстрации “скелетообразной” структуры автомобиля.

Audi Type C





Audi Type C Replica является копией одноименного спорткара, который был представлен в 1936 году. Разработка нового автомобиля началась в 2015 и стала дебютным проектом компании Audi в области 3D-печати. Автопроизводитель намеревался продемонстрировать широкой публике впечатляющий потенциал печати металлических деталей. Это стремление было продиктовано использованием SLS-принтера, которое дало возможность напечатать абсолютно все металлические части автомобиля и затем вручную собрать их воедино.

BMW 507





В случае с BMW 507 все началось куда забавнее: эту машину обнаружили в заброшенном гараже на бывшем ранчо такой известной личности, как Элвис Пресли. После этого фанаты певца и любители классических автомобилей стали засыпать BMW просьбами восстановить этот легендарный автомобиль. В целом работа заняла целых два года, поскольку с момента выпуска оригинальной BMW 507 в 1957 году не сохранилось ни одной “живой” детали, поскольку эта модель была произведена ограниченным тиражом в 252 штуки. Используя архивные CAD-модели, баварцы сумели напечатать все отсутствующие детали, включая дверные ручки, оконные стекла и элементы интерьера. В 2016 родстер был полностью отреставрирован и в том же году BMW 507 показали на автомобильном фестивале в Пеббл-Бич.

Вот такие уникальные модели получили право на новую жизнь благодаря современным технологиям. Также издание "Комментарии" расскажет, владельцы каких автомобилей пользуются популярностью у девушек.

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