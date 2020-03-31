Компания Genesis представила люксовый седан с деревяными элементами

Автопроизводитель Genesis представил свой новый люксовый седан 2080 G80. Сначала презентация должна была пройти на Нью-Йоркском автосалоне в апреле. Но мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Поэтому презентация автомобиля прошла онлайн и раньше назначенных сроков.

Четырехдверный автомобиль среднего размера выполнен в том же стиле, что и недавно представленный внедорожник GV80, с ​​решеткой и разделенными световыми панелями "Quad Lamp" спереди и сзади.

В интерьере использовано дерево с открытыми порами, кожаная отделка, трехмерная цифровая приборная панель, 14,5-дюймовый сенсорный дисплей и общий драматический стиль, нацеленный на конкуренцию с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Передние сиденья, оснащенные семью регулируемыми воздушными баллонами, которые обеспечивают функцию растяжения, входят в число доступных роскошных опций.

Мощность обеспечивается выбором из 300-сильного турбированного четырехцилиндрового двигателя или 375-сильного турбированного V6. Высокотехнологичные вспомогательные средства для водителей включают в себя систему удержания полосы движения, которая также может менять полосы движения при нажатии на указатель поворота, и адаптивный круиз-контроль, который изучает, как каждый владелец любит управлять автомобилем, и изменяет свою работу в соответствии с требованиями.

Цены не были объявлены, но 2020 G80 стартует с 43 575 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Mercedes-Benz представил уникальный электрический фургон.

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