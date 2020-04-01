Победить коронавирус: как правильно продезинфицировать автомобиль

Личный автомобиль - не гарантирует полной защиты от коронавируса. На элементах и приборах машины он может оказаться, даже если ею пользуетесь только вы. Избежать опасности можно если правильно продезинфицировать автомобиль.

Чтобы автомобиль стал вашей надежной крепостью в условиях пандемии, стоит ему немного помочь. В дезинфекции он нуждается не менее, чем ваше жилье. Коронавирус может оказаться на деталях и приборах машины, если например около нее или внутри окажется больной человек, либо вы сами принесете инфекцию на своих руках извне.

На медных деталях коронавирус может сохраняться до 4-х часов, на пластиковых и стальных - целых 72 часа. И все это время вы не будете замечать угрозу.

Итак, помочь обезопасить свой автомобиль, а заодно и себя, нам помогут растворы на основе спирта (содержание не менее 60%) либо жидкости с содержанием хлора и перекиси водорода. Правда, с ними стоит быть особенно осторожными, так как они могут негативно повлиять на некоторые материалы в салоне.

Начинать дезинфекцию стоит с тех зон и деталей, к которым мы чаще всего прикасаемся, находясь в автомобиле. Это, конечно же, руль, ручки, зеркала, рычаг коробки передач, подлокотники, панель приборов и т.д. Дезинфицирующую жидкость наносим на салфетку и хорошенько протираем ею все эти зоны. Детали в современных авто не боятся спирта, но и увлекаться не стоит, чтобы ничего не испортить.

Не забудьте и про дезинфекцию внешних элементов. Обязательно стоит обрабатывать места, которых часто касаетесь руками. Это могут быть дверные ручки и, например, багажник.

Обязательно проветривайте салон автомобиля. Это также поможет снизить риск инфицирования.

Когда дезинфекция позади, позаботьтесь о профилактике. Не разрешайте пассажирам садится к вам без защитной маски или респиратора. Именно капельки аэрозоля, производимые во время кашля или разговора, наиболее опасны и заразны. Наличие маски снизит вероятность попадания аэрозоля на детали автомобиля.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как правильно продезинфицировать жилье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!