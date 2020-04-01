За несколько секунд: тройка автомобилей с самым крутым разгоном

Если быть совсем честным, то что такого особенного в способности машины разогнаться до ста километров за две секунды? В условиях городских улиц эта способность не имеет никакого смысла. Но с другой стороны, в жизни бывает всякое и возможно настанет такой момент, когда такая возможность автомобиля будет жизненно необходима. Именно поэтому мы представим вам первую тройку самых резких SUV по версии 2019 года.

Hennessey Jeep Grand Cherokee Trackhawk

0 - 100 км/ч за 2,3 секунды*





Сразу про "звездочку" - это время не 0-100 км/ч, а по-американски - 0-96 км/ч. И это время было установлено на автомобиле, обутом в дрэговые шины с большим сцеплением. "Стандартный" внедорожник уже является сам по себе самым быстрым SUV с двигателем внутреннего сгорания, разгоняясь до 96 км/ч за 3,5 секунды, но более тысячи лошадиных сил от 6,2-литрового V8 с механическим нагнетателем от Hennessey делает его на секунду быстрее.

Tesla Model X P100D

0 - 100 км/ч за 2,9 секунды





Даже без режима Ludicrous Model X 100D способен разогнаться до сотни километров быстрее, чем за пять секунд. Но если вы хотите большего, то за доплату в размере 45 000 долларов сможете получить меньший запас хода, но намного больше скорости. И букву P на крышке багажника.

Lamborghini Urus

0 - 100 км/ч за 3,6 секунды





Прошло много лет. И теперь, когда он среди нас, жить стало куда интереснее. Жаль, конечно, что отсутсвуют версии с V10 или V12, но 650-сильная версия твинтурбового 4,0-литрового V8 (как у Bentley, Audi и т.д.) означает не только 3,6 секунды до сотни, но и 305 км/ч до ограничителя скорости.

Таковой является первая тройка самых резких SUV за прошлый год. Остается лишь гадать, что для нас готовит 2020 год, а поки издание "Комментарии" расскажет, владельцы каких автомобилей имеют успех у девушек.

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