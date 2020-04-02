После введения карантина в Украине стали реже регистрировать новые легковые авто

В марте нынешнего года в Украине купили и зарегистрировали 6244 новых легковых авто, что на 15% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром".



Согласно данным ассоциации, украинцы в марте-2020 зарегистрировали больше всего автомобилей марки Renault – 1222. В марте-2019 было продано на 20% меньше авто этой марки.

Вторая позиция в прошлом месяце досталась автомобилям Toyota – 661 авто, что на 21% меньше, чем год назад.

На третьем месте в марте были автомобили марки KIA – 576 авто. Год назад украинцы купили на 19% больше автомобилей этой марки.

Кроме того, среди лидеров автопродаж в марте нынешнего года были автомобили Nissan и Hyundai с продажей 353 и 317 автомобилей, соответственно.

Напомним, чтобы автомобиль стал вашей надежной крепостью в условиях пандемии, стоит ему немного помочь. В дезинфекции он нуждается не менее, чем ваше жилье. Коронавирус может оказаться на деталях и приборах машины, если, например, около нее или внутри окажется больной человек, либо вы сами принесете инфекцию на своих руках извне.

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