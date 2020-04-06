Три самых безумных гонки, которые будоражат нервы даже самых стойких

Про гоночные соревнования на автомобилях известно всем. Но человеческая фантазия не знает границ и со временем появляется все больше и больше гонок, которые существенно отличаются от традиционных. Ведь в гонках главное, чтобы была трасса и что-то на колесах. А все остальное - нюансы. Сегодня мы вам расскажем о трех самых безумных гонках в истории.

Гонки на газонокосилках



Появление колёсных газонокосилок не могло не привести к появлению гонок на них — более 40 лет назад в Великобритании появилась даже первая ассоциация гонщиков на газонокосилках! Британская ассоциация делит газонокосилки на четыре группы. Первая предназначена для небольших газонокосилок, которые надо толкать перед собой. На газонокосилках следующих трех категорий нужно ездить, сидя на них. Самые быстрые разгоняются почти до 100 км/ч и выступают в топ-классе, в котором принимают участие наиболее отважные парни. За сезон в Великобритании проводится 14 этапов, один из которых — 12-часовой марафон. В 2016-м в нём участвовало 43 команды, а лидеры проехали почти 600 километров!





Гонки по восьмёрке

Самые безумные гонки проводятся в США. Автомобили ганяют по странному треку в форме восьмёрки! Первые гонки стартовали в городе Индианаполисе. Он считается колыбелью американского автоспорта. Сейчас таких автодромов имеется несколько десятков по всей стране. Гонки по восьмёрке начались сразу после Второй мировой войны. Они быстро завоевали популярность публики, причём не только из-за зрелищности, но и из-за довольно либеральных технических требований.

Гонки на школьных автобусах

Обычно такие соревнования проводятся в рамках масштабных "фестивалей разрушений". Названия у них соответствующие - Night of Destruction, Crash-O-Rama, Race of Destruction и так далее. Гонки на старых школьных автобусах являются одними из гвоздей таких программ. Эти соревнования имеют ряд важных правил - с автобусов снимаются стёкла, а водители должны использовать шлемы. Разумеется, гоняются они и по восьмёрке, и это реально захватывает дух — огромные махины буквально в сантиметрах расходятся друг с другом!

Чтобы учавствовать в таком, необходимо отличаться солидной долей авантюризма и храбрости. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти первых гибридных автомобилях.

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