Автомобили, которые будут сняты с производства в этом году. Часть 1

Даже у самых крутых автомобилей настает момент, когда их время уходит. Им на смену приходят новые модели, с невероятными характеристиками и возможностями. Но не стоит забывать о старых моделях. Со многими из них связана целая эпоха! Именно поэтому мы решили отдать дань уважения тем автомобилям, которые будут сняты с производства в этом году. Мы расскажем вам о десятке лучших, которые уходят со сцены с высоко поднятой головой.

Alfa Romeo 4C





Настоящий итальянский жеребец, точнее, целая упряжка жеребцов на 240 лошадиных сил. Но на родине его (в Италии) уже не купить. А вот в США ещё парочка осталась, у дилеров. Но, как водится, продолжения не следует, и когда окончатся запасы, история Alfa Romeo 4C окончится.

Aston Martin Vanquish S





Спорткары тоже не вечны, и нас покинет Aston Martin Vanquish. Утешает любителей "астона" то, что у него есть достойный преемник - DBS Superleggera, обладающий таким же мощным V12. Но побыстрее, это явно.

Chevrolet Volt





Когда о гибридных автомобилях еще мало кто слышал, бензоэлектрический лифтбэк Volt стал прорывом на автомобильном рынке. Сейчас, когда у любого автопроизводителя есть собственная гибридная линейка, продажи Volt резко упали, так что Chevrolet решила с ним покончить.

BMW 6-й серии Gran Turismo





Баварцы тоже не остались в долгу и на смену шестой серии представили новую восьмую. Купе, кабриолет, а недавно и четырёхдверный кузов стали доступны фанатам "бэхи", причем как в обычном, так и в "заряженном" исполнении.

Audi TT





Культовая долгоиграющая модель Audi (представленная впервые в 1995 году!) уходит в прошлое. Автомобиль планируют заменить неведомой электрической моделью.

В следующей части статьи мы расскажем вам о еще пяти моделях, которые уйдут со сцены в этом году. А чтобы поднять вам настроение, издание "Комментарии" расскажет о трех самых безумных гонках в истории.

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