Автомобили, которые будут незаменимы во время армагеддона

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Мужчина должен быть готов ко всему, даже если дело принимает слишком уж крутой оборот. Сегодня мы переживаем пандемию опасного вируса. Также NASA готовится в 2021 году стрелять по метеориту, который приближается к Земле. Существует и множество других сценариев, которые могут привести к армагеддону. Ты должен быть готов к такому повороту событий и запасаться всем необходимым - едой, одеждой, средствами самозащиты. И конечно же подходящим автомобилем.
Но на чем лучше ездить во время апокалипсиса? Мы попробуем ответить тебе на этот вопрос.
Bugatti Chiron
Какой армагеддон, и без езды на запредельной скорости? Дизайнеры подумали об этом, нарисовав вот такой “ширончик“.
Action Mobil Desert Challenger
Это 8-колесный 30-тонный дом с гостиной, кухней, душевой. И мебели там хватает. И движок у этой тачки 2,5-литровый.
Танкер Oshkosh
Бензовоз, танкер, машина с грузом, на который будут охотиться все — называй Oshkosh как угодно. Суть от этого не меняется: это танкер со стволами, в который влезает 20 тысяч литров топлива.
Land Rover Defender
Если апокалипсис разобьет и без того наши паршивые дороги, то гонять по ним сможешь только на этом Land Rover-е.
Marauder
На борт тачка берет 10 человек и 4,5 тонны груза. Спереди — страшный бампер, которым Marauder любезно будет таранить все, что встречается на его пути.
Эти автомобили помогут тебе свободно перемещаться по дорогам, которые были уничтожены в результате армагеддона. Также издание "Комментарии" расскажет о часах, которые помогут выжить в условиях поск-апокалипсиса.
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