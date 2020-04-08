Автомобили, которые будут незаменимы во время армагеддона

Мужчина должен быть готов ко всему, даже если дело принимает слишком уж крутой оборот. Сегодня мы переживаем пандемию опасного вируса. Также NASA готовится в 2021 году стрелять по метеориту, который приближается к Земле. Существует и множество других сценариев, которые могут привести к армагеддону. Ты должен быть готов к такому повороту событий и запасаться всем необходимым - едой, одеждой, средствами самозащиты. И конечно же подходящим автомобилем.

Но на чем лучше ездить во время апокалипсиса? Мы попробуем ответить тебе на этот вопрос.

Bugatti Chiron





Какой армагеддон, и без езды на запредельной скорости? Дизайнеры подумали об этом, нарисовав вот такой “ширончик“.

Action Mobil Desert Challenger





Это 8-колесный 30-тонный дом с гостиной, кухней, душевой. И мебели там хватает. И движок у этой тачки 2,5-литровый.

Танкер Oshkosh





Бензовоз, танкер, машина с грузом, на который будут охотиться все — называй Oshkosh как угодно. Суть от этого не меняется: это танкер со стволами, в который влезает 20 тысяч литров топлива.

Land Rover Defender





Если апокалипсис разобьет и без того наши паршивые дороги, то гонять по ним сможешь только на этом Land Rover-е.

Marauder





На борт тачка берет 10 человек и 4,5 тонны груза. Спереди — страшный бампер, которым Marauder любезно будет таранить все, что встречается на его пути.

Эти автомобили помогут тебе свободно перемещаться по дорогам, которые были уничтожены в результате армагеддона. Также издание "Комментарии" расскажет о часах, которые помогут выжить в условиях поск-апокалипсиса.

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