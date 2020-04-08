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Автомобили, которые будут незаменимы во время армагеддона

Пять концептов автомобилей, которые с легкостью преодолеют любую пост-апокалиптическую трассу

8 апреля 2020, 16:54 892
Автор:

• Зинченко Павел

Автомобили, которые будут незаменимы во время армагеддона

Мужчина должен быть готов ко всему, даже если дело принимает слишком уж крутой оборот. Сегодня мы переживаем пандемию опасного вируса. Также NASA готовится в 2021 году стрелять по метеориту, который приближается к Земле. Существует и множество других сценариев, которые могут привести к армагеддону. Ты должен быть готов к такому повороту событий и запасаться всем необходимым - едой, одеждой, средствами самозащиты. И конечно же подходящим автомобилем. 

Но на чем лучше ездить во время апокалипсиса? Мы попробуем ответить тебе на этот вопрос.

Bugatti Chiron

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Какой армагеддон, и без езды на запредельной скорости? Дизайнеры подумали об этом, нарисовав вот такой “ширончик“.

Action Mobil Desert Challenger

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Это 8-колесный 30-тонный дом с гостиной, кухней, душевой. И мебели там хватает. И движок у этой тачки 2,5-литровый.

Танкер Oshkosh

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Бензовоз, танкер, машина с грузом, на который будут охотиться все — называй Oshkosh как угодно. Суть от этого не меняется: это танкер со стволами, в который влезает 20 тысяч литров топлива.

Land Rover Defender

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Если апокалипсис разобьет и без того наши паршивые дороги, то гонять по ним сможешь только на этом Land Rover-е.

Marauder

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На борт тачка берет 10 человек и 4,5 тонны груза. Спереди — страшный бампер, которым Marauder любезно будет таранить все, что встречается на его пути.

Эти автомобили помогут тебе свободно перемещаться по дорогам, которые были уничтожены в результате армагеддона. Также издание "Комментарии" расскажет о часах, которые помогут выжить в условиях поск-апокалипсиса.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/759847-vsem-ezda-sem-avto-na-sluchaj-apokalipsisa
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