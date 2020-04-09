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Автомобили, которые будут сняты с производства в этом году. Часть 2

Даже для самых крутых автомобилей настает время, когда им приходится покинуть дороги

сегодня, 12:15
Автор:

• Зинченко Павел

Автомобили, которые будут сняты с производства в этом году. Часть 2

Даже у самых крутых автомобилей настает момент, когда их время уходит. Им на смену приходят новые модели, с невероятными характеристиками и возможностями. Но не стоит забывать о старых моделях. Со многими из них связана целая эпоха! Мы продолжаем обзор десятка лучших автомобилей, которые  были сняты с производства в этом году.

Chevrolet Corvette С7

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Агрессивный "корвет" (С7), к сожалению, уходит со сцены - ему на смену уже вышел среднемоторный Corvette C8. Он и мощнее, и интереснее внешне. 

Jaguar F-Type (с механической КП)

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Обновленные купе и кабриолет Jaguar F-Type больше не появятся на рынке с механической коробкой передач. После рестайлинга их можно будет приобрести исключительно с восьмиступенчатым автоматом. 

Ferrari 488

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Даже Ferrari не щадит своих поклонников: пришла очередь исчезнуть 488 GTB. Новый, пришедший ей на смену суперкар F8 Tributo, гораздо мощнее, легче и, честно говоря, выглядит интереснее предшественника. 

Volkswagen Beetle

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Знаковая модель Volkswagen, Beetle, тоже уходит в небытие. Вышел уже последний "жук", так что больше мы его никогда не увидим. 

Nissan 370Z Roadster

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Открытая модель спорткара вот-вот перестанет производиться. Насчет полного прекращения производства купе пока речи не идет, но вероятнее всего, скоро появится достойный преемник. 

На этом мы завершаем рассказ об автомобилях, которые покидают нас в этом году. Чтобы узнать о другой пятерке снятых с производства автомобилей, издание "Комментарии" предлагает вашему вниманию первую часть статьи.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1136870-10-avtomobilej-kotorye-snimut-s-proizvodstva-v-2020
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