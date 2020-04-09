Автомобили, которые будут сняты с производства в этом году. Часть 2

Даже у самых крутых автомобилей настает момент, когда их время уходит. Им на смену приходят новые модели, с невероятными характеристиками и возможностями. Но не стоит забывать о старых моделях. Со многими из них связана целая эпоха! Мы продолжаем обзор десятка лучших автомобилей, которые были сняты с производства в этом году.

Chevrolet Corvette С7





Агрессивный "корвет" (С7), к сожалению, уходит со сцены - ему на смену уже вышел среднемоторный Corvette C8. Он и мощнее, и интереснее внешне.

Jaguar F-Type (с механической КП)





Обновленные купе и кабриолет Jaguar F-Type больше не появятся на рынке с механической коробкой передач. После рестайлинга их можно будет приобрести исключительно с восьмиступенчатым автоматом.

Ferrari 488





Даже Ferrari не щадит своих поклонников: пришла очередь исчезнуть 488 GTB. Новый, пришедший ей на смену суперкар F8 Tributo, гораздо мощнее, легче и, честно говоря, выглядит интереснее предшественника.

Volkswagen Beetle





Знаковая модель Volkswagen, Beetle, тоже уходит в небытие. Вышел уже последний "жук", так что больше мы его никогда не увидим.

Nissan 370Z Roadster





Открытая модель спорткара вот-вот перестанет производиться. Насчет полного прекращения производства купе пока речи не идет, но вероятнее всего, скоро появится достойный преемник.

На этом мы завершаем рассказ об автомобилях, которые покидают нас в этом году. Чтобы узнать о другой пятерке снятых с производства автомобилей, издание "Комментарии" предлагает вашему вниманию первую часть статьи.

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