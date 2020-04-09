Автомобили, которые будут сняты с производства в этом году. Часть 2

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7299.36
ETH/USD
171.70
LTC/USD
46.04
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.36
Даже у самых крутых автомобилей настает момент, когда их время уходит. Им на смену приходят новые модели, с невероятными характеристиками и возможностями. Но не стоит забывать о старых моделях. Со многими из них связана целая эпоха! Мы продолжаем обзор десятка лучших автомобилей, которые были сняты с производства в этом году.
Chevrolet Corvette С7
Агрессивный "корвет" (С7), к сожалению, уходит со сцены - ему на смену уже вышел среднемоторный Corvette C8. Он и мощнее, и интереснее внешне.
Jaguar F-Type (с механической КП)
Обновленные купе и кабриолет Jaguar F-Type больше не появятся на рынке с механической коробкой передач. После рестайлинга их можно будет приобрести исключительно с восьмиступенчатым автоматом.
Ferrari 488
Даже Ferrari не щадит своих поклонников: пришла очередь исчезнуть 488 GTB. Новый, пришедший ей на смену суперкар F8 Tributo, гораздо мощнее, легче и, честно говоря, выглядит интереснее предшественника.
Volkswagen Beetle
Знаковая модель Volkswagen, Beetle, тоже уходит в небытие. Вышел уже последний "жук", так что больше мы его никогда не увидим.
Nissan 370Z Roadster
Открытая модель спорткара вот-вот перестанет производиться. Насчет полного прекращения производства купе пока речи не идет, но вероятнее всего, скоро появится достойный преемник.
На этом мы завершаем рассказ об автомобилях, которые покидают нас в этом году. Чтобы узнать о другой пятерке снятых с производства автомобилей, издание "Комментарии" предлагает вашему вниманию первую часть статьи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости