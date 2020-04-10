Как будут выглядеть автомобили Формулы 1 через три десятилетия

Технологический прогресс активно проникает в автомобильную промышленность. Беспилотные автомобили, летающие автомобили, электромобили... Фантазия автопроизводителей не знает границ. Сегодня мы решили немного пофантазировать на тему того, как будут виглядеть болиды знаменитой Формулы 1 через три десятилетия.

Во-первых, Формула 1 станет электрической, и заряда электрокарам хватит на всю гонку. Но на всякий случай на трассе будут зоны беспроводной индукционной зарядки (наверное, что-то вроде пит-стопа).

Во-вторых, автомобили получат еще больше аэродинамики, но так и останутся одноместными с открытыми колесами.

В-третьих, прогнозируются сверхмощные моторы, позволяющие развить скорость до 500 км/ч. Это откроет дорогу трассам, кардинально отличающимся от современных нам. Трассы получат перепады высот, виражи и открытые прямые.

А вообще странно, что ничего по прогнозу не изменится в отношении гонщиков - они так людьми и останутся. Могли бы уже роботов посадить за руль или вообще сделать болиды беспилотными (например, на дистанционном управлении).

Так или иначе, Формула 1 2050 года обещает быть не менее зрелищной, чем в наши дни. Также издание "Комментарии" расскажет, как тренируются механики Формулы 1.

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