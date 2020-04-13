Десять автомобилей только для гоночных трасс. Часть 1

Эти автомобили продаются за баснословные суммы, которые поражают любое воображение. К ним редко прикасаются даже их непосредственные владельцы. И вы не увидите их на дорогах большого города. А все потому, что это гоночные автомобили предназначены лишь для одного вида дорог - гоночных треков. Сегодня мы вам расскажем о десяти автомобилях, стихия которых - это бешеные, неудержимые гонки.

Aston Martin Vulcan





Vulcan изначально заявляли как трековый суперкар, оборудовав его гигантским антикрылом и двигателем V12. Мотор - аж на 7 литров, мощность - аж 831 лошадиная сила. Авто выпутсили в 2015-2016 годах в количестве 24 единиц. Aston Martin Vulcan можно хранить в собственном гараже - это владельцам разрешили, в отличии от Ferrari FXX , которую можно увидеть только на треке.

Ferrari FXX





Ferrari, вероятно, чемпион по количеству авто, которым запрещено покидать гоночные трассы. Среди них - модель FXX, построенная на базе Enzo и выпущенная тиражом всего в 30 штук. Специально для FXX мощность стандартного для Enzo 660-сильного двигателя 6.3 V12 была увеличена до 800 лошадиных сил. Среди известных владельцев - Михаэль Шумахер и Роман Абрамович.

Pagani Zonda R





Любовь итальянцев к спецверсиям дорожных моделей проявилась и в создании купе Zonda R. Внешне авто для трека похоже на дорожную Zonda F, но вот внутри это совсем не так. R-модель с более длинным кузовом и увеличенной колёсной базой, а также с улучшенной аэродинамикой была выпущена тиражом всего 15 штук. Кстати, существуют и усовершенствованные модификации Zonda R с 800-сильным мотором: R Evolution и Revolución.

Lamborghini Sesto Elemento





Трековый суперкар от Lamborghini, названный в честь номера углерода в таблице Менделеева, получил композитные кузов и компоненты шасси. Долгое время считалось, что модель - исключительно концепт, но в 2010 году вышли 20 экземпляров модели. При массе в 999 кг Sesto Elemento оснащён 570-сильным двигателем 5.2 V10 от Gallardo Superleggera и способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с, а максималка превышает 356 км/ч.

Dodge Viper ACR-X





"Вайпер" тоже имел трековую версию - ACR-X, улучшенный вариант машины с пакетом ACR (American Club Racing). Интерьер авто облегчили, придали прижимной силы и форсировали стандартный 8.4 V10 на 40 лошадиных сил.

В следующей части статьи мы расскажем еще о пяти таких красавцах. Также издание "Комментарии" расскажет, как будут выглядеть автомобили Формулы 1 через тридцать лет.

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