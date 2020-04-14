Десять автомобилей только для гоночных трасс. Часть 2

Эти автомобили продаются за баснословные суммы, которые поражают любое воображение. К ним редко прикасаются даже их непосредственные владельцы. И вы не увидите их на дорогах большого города. А все потому, что это гоночные автомобили предназначены лишь для одного вида дорог - гоночных треков. Мы продолжаем рассказывать о десяти автомобилях, стихия которых - это бешеные, неудержимые гонки.



KTM X-Bow GT4





В 2008 году австрийский производитель мотоциклов KTM вдруг решил выпускать сверхлегкие спорткары X-Bow, разработанные совместно с Audi и Dallara. Авто содержит в названии приписку GT4 и разрешен для участия в гонках Европейского Кубка GT4 – любительского чемпионата, созданного по аналогии с FIA GT3.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 GT





Специальное издание купе, разработанное в 2007 году для гоночной серии CLR Club, было построено тиражом всего 21 экземпляр компанией RML Group с одобрения Mercedes-Benz. Кузов расширили, чтобы вместить 18-дюймовые колеса, авто облегчили на 400 кг, а двигатель 5.4 V8 у 722 GT оставили таким же, как и у дорожного.

McLaren Senna GTR





Получив имя самого знаменитого бразильского гонщика, автомобиль был обязан быть быстрым. Запланированный тираж в 75 штук был распродан в момент. Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом мало чем отличается от двигателя цивильной версии. Но доработок у Senna все же достаточно: чего только стоит "прокачка" кузова, проделанная с целью создания прижимной силы в 1000 кг!

Lotus 3-Eleven





Спидстер Lotus 3-Eleven без дверей и крыши весит менее 900 кг и существует в обеих версиях - и в гоночной, и в обычной. В 2016 году начато производство авто, и запланировано всего 311 машин. Они оснащаются 460-сильным 3,5-литровым тойотовским двигателем V6 и могут разгоняться до сотни за три секунды.

Brabham BT62





Австралийцы решили не оставаться в стороне и создали среднемоторный суперкар для трека Brabham BT62. Помимо того, что выглядит купе очень стильно, оно оснащено 5,4-литровым V8 мощностью 700 лошадиных сил. Планируется выпустить 70 таких авто.

Такие автомобили в самом деле производят эффект. Не удивительно, что их не выпускают на улицы городов - им же просто негде разогнаться! А кому хочется освежить память, и вспомнить, какие еще уникальные модели предназначены для гоночных треков, издание "Комментарии" предлагают ознакомиться с первой частью статьи.

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