Автопроизводитель Toyota представит сразу две версии нового внедорожника

Последнее крупное обновление Toyota Harrier датируется 2014 годом. Прошло уже шесть лет с тех пор, как внедорожник получил реконструкцию, а это означает, что новое поколение неизбежно. Японский производитель только что подтвердил, что запустит 2021 Harrier в июне этого года для местного рынка.

Новый Harrier будет доступен в двух модификациях, когда дело доходит до его силовых агрегатов. Существует гибридная модель, в которой используется 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском, поддерживаемый одним или двумя электродвигателями в зависимости от компоновки. Версия FWD имеет пиковую мощность в 218 лошадиных сил (160 кВт), в то время как модель AWD немного мощнее при 222 лошадиных силах (163 кВт). Мощность от двигателя внутреннего сгорания достигает колес через электрическую бесступенчатую коробку передач.

Существует также обычная модель с бензиновым двигателем, которая оснащается 2,0-литровым двигателем, вырабатывающим максимальную мощность 171 лошадиных сил (126 кВт) при 6600 об / мин и 153 фунт-фут (207 ньютон-метров) при 4800 об / мин. Четырехцилиндровый двигатель соединен с коробкой передач CVT с прямым переключением. Как гибридные, так и стандартные газовые модели будут доступны в конфигурациях с передним и полным приводом.

Новый Harrier также будет оснащен набором систем безопасности и помощи, включая семейство технологий Toyota Sense Safety Sense. Он включает в себя систему безопасности перед столкновением, которая обнаруживает пешеходов днем ​​и ночью, а также велосипедистов в течение дня. Toyota также с гордостью отмечает, что 2021 Harrier станет первой моделью бренда, оснащенной цифровым зеркалом для салона.

Автопроизводитель обещает выпустить свой новый внедорожник в Японии "примерно в июне 2020 года", когда он поступит в продажу с выбором из семи цветов кузова. 19-дюймовые колеса будут стандартными.

Как сообщало издание "Комментарии", Toyota начала выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере.

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