Когда улучшение не пошло на пользу: несколько примеров неудачного тюнинга автомобилей

Есть множество крутых автомобилей, у которых вроде как все прекрасно: и скорость, и мощность, и надежность, и многие другие характеристики. Но тут кому-то в голову приходит "гениальная" идея предать автомобиль дополнительному тюнингу. И в результате роскошное авто превращается в чудовище с большой дороги. Мы покажем тебе несколько автомобилей с ужасным тюнингом, чтобы ты точно знак, как не следует делать. Хотя кто его знает, может тебе понравится.

ASI Bentley Continental GT Tetsu GTR





Что выйдет, если взять шикарный британский автомобиль и отдать его японским тюнерам, позволив им делать все, что угодно? Правильно, получится кошмар с обвесом, черно-белым оформлением и странными красными листьями на капоте. К слову, есть еще и желтая версия.

Mansory Centuria





Ателье Mansory, в принципе, может похвастаться огромным количеством спорных по дизайну и цветовым решениям доработок. В их руках, например, Bugatti Chiron превратился в странный Mansory Centuria, полностью лишённый своего лаконизма и шедеврального лоска. Как тебе такое?

Edo Competition Porsche Panamera Turbo (970)





А другой Porsche тоже тюнинговали в Германии, но за основу был взят автомобиль первого поколения. Многоэтажный бампер, воздуховоды на колесных арках и карбоновые "очки" на фарах сделали обычный Panamera грузным ужасом на колесах. От спортивного красавца не осталось и следа.

Asma Design Porsche Cayenne Turbo "Giant" (958)





Porsche Cayenne, возможно, не отличный автомобиль, но как стандартный кроссовер вполне хорош. Правда, не в доработке Asma Design. Немецкие тюнеры не смутились плавными контурами "кайена" и доделали ему прямолинейный обвес, не оставив без внимания и переднюю часть кузова.

Как говорили древние римляне, о вкусах не спорят. Но тюнинг этих автомобилей - это явно перебор. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях, которые будут незаменимы во время армагеддона.

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