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Volkswagen возобновляет работу заводов по всему миру

Автоконцерн Volkswagen начнет поэтапно возобновлять производство в разных странах уже с понедельника, 20 апреля.

сегодня, 11:32
Автор:

• Виолетта Комаровская

Volkswagen возобновляет работу заводов по всему миру

Немецкий автопроизводитель Volkswagen, начиная с понедельника, возобновляет работу заводов по всему миру. Об этом сообщает DW. В свое время производство пришлось поставить на паузу из-за вспышки коронавируса. 

Запускать производство будут поэтапно. Первыми на работу вернуться работники предприятия в Германии. 20 апреля в Цвиккау начнут производить электромобили ID3. Подготовка к этому процессу уже началась. Стоит отметить, что это впервые автомобильный концерн попытается запустить в серийное производство электрокары. Первые машины должны сойти с конвеера уже к концу текущего года. За несколько лет автопроизводитель планирует собрать и продать около 20 миллионов таких машин. 

После завода в Цвиккау, производство возобновят в Эмдене, Ганновере и Вольфсбурге. Там старт работы запланировали на 27 апреля. 

Одновременно автогигант начнет запускать в работу заводы за пределами Германии. С понедельника откроют предприятие в Братиславе (Словакия). А уже через неделю - в США, России, Испании и Португалии. 

В последнюю очередь к производству автомобилей вернутся рабочие в Южно-Африканской республике, а также в странах Северной Америки: Бразилии, Аргентине и Мексике. Там заводы, закрытые на время карантина, начнут возобновлять работу в мае. 

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Источник: https://www.dw.com/ru/volkswagen-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%
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