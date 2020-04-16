Volkswagen возобновляет работу заводов по всему миру

Немецкий автопроизводитель Volkswagen, начиная с понедельника, возобновляет работу заводов по всему миру. Об этом сообщает DW. В свое время производство пришлось поставить на паузу из-за вспышки коронавируса.

Запускать производство будут поэтапно. Первыми на работу вернуться работники предприятия в Германии. 20 апреля в Цвиккау начнут производить электромобили ID3. Подготовка к этому процессу уже началась. Стоит отметить, что это впервые автомобильный концерн попытается запустить в серийное производство электрокары. Первые машины должны сойти с конвеера уже к концу текущего года. За несколько лет автопроизводитель планирует собрать и продать около 20 миллионов таких машин.

После завода в Цвиккау, производство возобновят в Эмдене, Ганновере и Вольфсбурге. Там старт работы запланировали на 27 апреля.

Одновременно автогигант начнет запускать в работу заводы за пределами Германии. С понедельника откроют предприятие в Братиславе (Словакия). А уже через неделю - в США, России, Испании и Португалии.

В последнюю очередь к производству автомобилей вернутся рабочие в Южно-Африканской республике, а также в странах Северной Америки: Бразилии, Аргентине и Мексике. Там заводы, закрытые на время карантина, начнут возобновлять работу в мае.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что автопроизводитель "Lamborghini" начал производство медицинских масок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!