В Европе более чем на 50% упали продажи новых легковых автомобилей

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В марте регистрация новых автомобилей в Европе упала на 51,8% – до 853 077
автомобилей в странах Европейского Союза, Великобритании и Европейской
ассоциации свободной торговли (EFTA). Об этом свидетельствуют статистические
данные Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA).
Продажи упали на всех рынках ЕС, к тому же Италия сообщила о самом большом
падении – на 85,4%. В то же время в Германии количество регистраций новых авто
снизилось на 37,7%, во Франции – на 72,2%, в Испании – на 69,3%.
Продажи автомобилей Volkswagen Group в марте снизились на 43,6%, в то время
как Renault и PSA Group фиксируют падение на 63,7% и 66,9% соответственно.
Продажа автомобилей производства BMW, которая была в числе немногих
автопроизводителей, сообщивших об увеличении европейских продаж в предыдущие
месяцы, упала на 39,7%, в то время как спрос на конкурента – Daimler – снизился
на 40,6%.
Снижение числа регистраций происходит в связи с тем, что большинство
автосалонов в Европе были закрыты во второй половине марта в рамках мер по
сдерживанию пандемии.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Грузии запретили гражданам ездить на легковых автомобилях. Запрет начинает
действовать уже сегодня, 17 апреля, в полдень по местному времени.
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