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В Европе более чем на 50% упали продажи новых легковых автомобилей

Больше всего продажи новых автомобилей сократились в Италии

сегодня, 14:33
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Европе более чем на 50% упали продажи новых легковых автомобилей

В марте регистрация новых автомобилей в Европе упала на 51,8% – до 853 077 автомобилей в странах Европейского Союза, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Об этом свидетельствуют статистические данные Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA).

Продажи упали на всех рынках ЕС, к тому же Италия сообщила о самом большом падении – на 85,4%. В то же время в Германии количество регистраций новых авто снизилось на 37,7%, во Франции – на 72,2%, в Испании – на 69,3%.

Продажи автомобилей Volkswagen Group в марте снизились на 43,6%, в то время как Renault и PSA Group фиксируют падение на 63,7% и 66,9% соответственно.

Продажа автомобилей производства BMW, которая была в числе немногих автопроизводителей, сообщивших об увеличении европейских продаж в предыдущие месяцы, упала на 39,7%, в то время как спрос на конкурента – Daimler – снизился на 40,6%.

Снижение числа регистраций происходит в связи с тем, что большинство автосалонов в Европе были закрыты во второй половине марта в рамках мер по сдерживанию пандемии.

Ранее "Комментарии" писали, что в Грузии запретили гражданам ездить на легковых автомобилях. Запрет начинает действовать уже сегодня, 17 апреля, в полдень по местному времени.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-europe-vehicleregistrations-march-idUSKBN21Z0PT?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2N6JCWCioU31pgpEOIxOqEuUKHalmn7caoOTMGg21EyknywKlx4mxeasI
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