В Грузии запретили ездить на автомобилях

В Грузии запретили гражданам ездить на легковых автомобилях. Запрет начинает действовать уже сегодня, 17 апреля, в полдень по местному времени. Об этом заявил советник премьера Ираклий Чиковани.

Таким образом власти страны хотят удержать людей дома во время пасхальных праздников. Уже во вторник, 21 апреля, запрет на передвижение обещают снять. Пока же на улицах смогут появляться только машины, которые перевозят грузы, продовольствие и продукты питания, а также автомобили служб доставки. Все остальные легковушки должны оставаться в гаражах и на стоянках. Иначе их владельцы могут заплатить штраф за нарушение правил карантина, а это около тысячи долларов.

Следует отметить, что правила карантина в Грузии одни из самых строгих. В стране ввели чрезвычайное положение. Например, здесь действует комендантский час. Людям запрещено выходить на улицу с 21:00 до 6:00 ежедневно. Кроме того в четырех крупнейших городах ограничили въезд-выезд. В частности и в столице - Тбилиси.

Чрезвычайное положение будет действовать в Грузии, как минимум, до 10 мая. Далее власти будут смотреть на динамику роста количества заболевших.

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в стране зафиксировали 370 случаев инфицирования коронавирусом. Это данные местного Министерства здравоохранения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Житомире прихожанам запретили посещать церковь на Пасхальные праздники.

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