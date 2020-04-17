Пасха дома: в Житомире на праздники закрывают все церкви

На пасхальные праздники в Житомире закрывают все церкви. На этот шаг городские власти пошли, чтобы не допустить вспышки коронавируса. Горожан призывают отмечать Пасху дома, а праздничную службу смотреть онлайн.

Жителям Житомира запрещено посещать церкви и любые религиозные мероприятия, начиная с субботы 18 апреля и заканчивая понедельником 20 апреля. Пасху, напомним, православные и греко-католики в этом году отмечают 19 апреля. Беспрепятственный доступ к храмам городские власти оставили только священнослужителям и их помощникам. Они могут проводить пасхальное богослужение по всем канонам, но без привлечения прихожан. Вместо этого, священники будут транслировать службу онлайн.

Если какой-либо из храмов нарушит запрет, отвечать за это будет настоятель, говорят в городской администрации. Следить за соблюдением правил будут представители Нацгвардии и муниципальной инспекции.

Вместе с тем, мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к руководителям церквей и священникам. Он попросил, чтобы они лично призвали прихожан оставаться на Пасху дома и не поддавали себя опасности.

Ранее, напомним, глава Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний, а также глава Греко-католической церкви Святослав обратились к украинцам с просьбой смотреть пасхальную службу онлайн.

"Комментарии" также рассказывали о том, что в Киево-Печерской Лавре заразились коронавирусом около 100 священников, монахов и семинаристов.

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