Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре: количество инфицированных увеличилось

Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре не отступает. Количество инфицированных сегодня снова возросло. Врачи выявили еще двоих заболевших, заявил во время традиционного брифинга мер Киева Виталий Кличко.

Со вчерашнего дня Киево-Печерская Лавра на строгом карантине. Около входов правоохранители обустроили 4 поста. На территорию монастыря пускают только в исключительных случаях и если у человека имеется специальный пропуск.

"Нацгвардейцы и полицейские контролируют все выходы и входы на территорию", - сказал Кличко.

На территории самой Лавры также взялись за борьбу с коронавирусом. Все помещения дезинфицируют специальным раствором. Так будут делать каждый день, пока вспышка не утихнет. Все священники и послушники монастыря будут проходить обязательный медицинский осмотр.

Городские власти отправили в Лавру бригаду медиков. Те обследовали больше 200 служителей монастыря и несколько десятков учеников духовной семинарии. Среди них и обнаружили новых заболевших. Сегодня анализы для ПЦР-исследования возьмут у всех служителей Духовной академии, а также семинарии.

Также Виталий Кличко подтвердил, что жертвой коронавируса стал монах Почаевской Лавры, который приехал в Киево-Печерскую Лавру. Ему было 42 года. Накануне монах скончался.

Сейчас в Киево-Печерской Лавре около сотни больных коронавирусом.

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