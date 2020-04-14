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Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре: количество инфицированных увеличилось

Киево-Печерская Лавра - на карантине. На территорию пускают только по специальным пропускам.

сегодня, 14:33
Автор:

• Виолетта Комаровская

Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре: количество инфицированных увеличилось

Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре не отступает. Количество инфицированных сегодня снова возросло. Врачи выявили еще двоих заболевших, заявил во время традиционного брифинга мер Киева Виталий Кличко.

Со вчерашнего дня Киево-Печерская Лавра на строгом карантине. Около входов правоохранители обустроили 4 поста. На территорию монастыря пускают только в исключительных случаях и если у человека имеется специальный пропуск. 

"Нацгвардейцы и полицейские контролируют все выходы и входы на территорию", - сказал Кличко. 

На территории самой Лавры также взялись за борьбу с коронавирусом. Все помещения дезинфицируют специальным раствором. Так будут делать каждый день, пока вспышка не утихнет. Все священники и послушники монастыря будут проходить обязательный медицинский осмотр. 

Городские власти отправили в Лавру бригаду медиков. Те обследовали больше 200 служителей монастыря и несколько десятков учеников духовной семинарии. Среди них и обнаружили новых заболевших. Сегодня анализы для ПЦР-исследования возьмут у всех служителей Духовной академии, а также семинарии. 

Также Виталий Кличко подтвердил, что жертвой коронавируса стал монах Почаевской Лавры, который приехал в Киево-Печерскую Лавру. Ему было 42 года. Накануне монах скончался. 

Сейчас в Киево-Печерской Лавре около сотни больных коронавирусом. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве закроют кладбища на период поминальных дней. 


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Источник: kyivcity.gov.ua/news/News_14_kvitnya_vidbudetsya_onlayn_pres-brifing_vitaliya_klichka_schodo_situatsi_v_kiyevi_v_umovakh_zaprovadzhenikh_protiepidemichnikh_zakhodiv_ta_obmezhen/
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