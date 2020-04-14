Поминальные дни: в Киеве закроют кладбища

Столичные власти в рамках карантинных мероприятий и противодействию распространения COVID-19 приняли решение о закрытии кладбищ Киева для посещений на время поминальных дней. Само же поминовение перенесли на лето. О таком решении комиссии по чрезвычайным ситуациям КГГА сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"Поминовение перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.

Как сообщал портал "Комментарии", В Украине закроют кладбища на Пасху и в поминальные дни с карантинными целями. Об этом написал Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источники в Офисе президента. По данным источника, в ОП планируют запретить не только собираться на Пасху, но и на поминальную неделю. Так же для соблюдения правил изоляции в столице Украины вновь запретили работу рынков.

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