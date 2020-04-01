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Источник: Офис президента закроет кладбища на Пасху и в поминальные дни

Появилась информация, что из-за карантина в Украине в поминальные дни людей пускать на кладбища не будут

сегодня, 16:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Источник: Офис президента закроет кладбища на Пасху и в поминальные дни

В Украине закроют кладбища на Пасху и в поминальные дни с карантинными целями. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источники в Офисе президента.

По данным источника, в ОП планируют запретить не только собираться на Пасху, но и на поминальную неделю.

"Кладбища будут закрытыми, а людей не будут пускать", - говорится в сообщении.

Ранее на канале сообщалось, что в ОП прорабатывают полный запрет празднования Пасхи, если количество заразившихся коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч человек. Любое скопление людей будет запрещено, поскольку может вызвать новую волну эпидемии коронавируса.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса COVID-19 в Украине. Как сообщил гарант, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн как видеоконференцию. Кроме того, власти сейчас готовят проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать украинцам этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях.


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Источник: https://t.me/rezident_ua/2693
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