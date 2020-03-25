Пасха в условиях карантина: о чем договорились Зеленский и главы церквей

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщил гарант, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн как видеоконференцию.

"Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - отметил Зеленский.

Кроме того, на совещании обсудили возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. Так, в случае большого скопления людей они будут разъяснять прихожан, что сейчас собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сообщил президент.

Напомним, "Комментарии" информировали, что Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Также решили продлить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.

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