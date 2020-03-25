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Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины и продлил карантин

Карантин в Украине продлится до 24 апреля

сегодня, 13:37 889
Автор:

• Татьяна Веремеева

Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины и продлил карантин

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Также решили продлить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.

Отмечается, что решение правительства обусловлено стремительным распространением COVID-19 на территории нашей страны – случаи заболевания уже выявлены в 13 областях, а также в городе Киев.

Также Кабмин принял решение:

- правильно обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Ранее "Комментарии" писали, что Чарльз принц Уэлльский сдал тест на наличие в крови вируса COVID-19  и обнаружил положительный результат.


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