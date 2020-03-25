Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.03.2020

BTC/USD

6622.57

ETH/USD

137.29

LTC/USD

39.36

НБУ 25.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания "COVID голубых кровей": у принца Чарльза обнаружили коронавирус
НОВОСТИ Все новости

"COVID голубых кровей": у принца Чарльза обнаружили коронавирус

Вместе со своей супругой герцогиней принц Чарльз изолирован в поместье Шотландии

сегодня, 13:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

"COVID голубых кровей": у принца Чарльза обнаружили коронавирус

Чарльз принц Уэлльский сдал тест на наличие в крови вируса COVID-19  и обнаружил положительный результат. Об этом передает британское издание The Telegraph, ссылаясь на представителя Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - отмечается в сообщении о состоянии будущего монарха.

Сам Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла (Паркер-Боулз) приняли решение о самоизоляции и скрылись в одном из королевских резиденций  в Шотландии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Великобритании призвало врачей, которые ушли на пенсию, вернуться к ремеслу, чтобы помочь молодым коллегам в борьбе с пандемией коронавирусаТакие письма отправили Англия и Уэльс, а Шотландия обратилась с просьбой только к тем, кто уволился из сферы здравоохранения за последние 3 года. Также Великобритания планирует привлечь студентов медицинских факультетов для повышения квалификации на временной работе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-lockdown-news-nhs-nightingale-hospital-volunteers/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...