"COVID голубых кровей": у принца Чарльза обнаружили коронавирус

Чарльз принц Уэлльский сдал тест на наличие в крови вируса COVID-19 и обнаружил положительный результат. Об этом передает британское издание The Telegraph, ссылаясь на представителя Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - отмечается в сообщении о состоянии будущего монарха.

Сам Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла (Паркер-Боулз) приняли решение о самоизоляции и скрылись в одном из королевских резиденций в Шотландии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Великобритании призвало врачей, которые ушли на пенсию, вернуться к ремеслу, чтобы помочь молодым коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. Такие письма отправили Англия и Уэльс, а Шотландия обратилась с просьбой только к тем, кто уволился из сферы здравоохранения за последние 3 года. Также Великобритания планирует привлечь студентов медицинских факультетов для повышения квалификации на временной работе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!