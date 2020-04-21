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Южнокорейская компания Hyundai отзывает тысячи своих автомобилей

Компания Hyundai отзывает свои автомобили Sonata и Nexo из-за проблем с програмным обеспечением

сегодня, 14:51
Автор:

• Зинченко Павел

Южнокорейская компания Hyundai отзывает тысячи своих автомобилей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил, что отзывает 11 870 своих автомобилей Sonata и Nexo 2020 года, чтобы перепрограммировать программное обеспечение, использующее технологию Remote Smart Parking Assist, то есть "умный парк".

Технология позволяет автомобилю парковаться даже в труднодоступных местах, без водителя, сидящего за рулем. Осуществлять управление можно нажимая кнопку внутри автомобиля перед выходом или используя функцию дистанционного управления на брелоке. Согласно уведомлению об отзыве, функция может позволить автомобилю двигаться без предупреждения, что может привести к аварии.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) описывает проблему как ошибку в программном обеспечении, которая может "заставить транспортное средство продолжать движение в последнем заданном направлении, даже если обнаружена неисправность системы". Hyundai не сообщил ни о каких несчастных случаях или травмах в результате проблемы, которую автопроизводитель исправит бесплатно, начиная с 4 июня. Владельцы Sonata 2020 или Nexo могут проверить сайт отзыва NHTSA, чтобы узнать, участвует ли в этой операции их транспортное средство.

Как сообщало издание "Комментарии", Hyundai представит летающий автомобиль.


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Источник: https://www.caranddriver.com/news/a32213497/2020-hyundai-sonata-nexo-smart-park-recall/
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