Автопроизводитель Land Rover создал два внедорожника с гибридным приводом

Автопроизводитель Land Rover представил два самых маленьких внедорожника, Evoque и Discovery Sport, со специально разработанным подключаемым гибридным приводом. Обе модели также доступны для немедленного заказа.

Система привода представляет собой схему трансмиссии: двигатель внутреннего сгорания классически расположен в передней части моторного отсека, но электродвигатель не встроен в автоматическую коробку передач - вместо этого он расположен отдельно от двигателя внутреннего сгорания на задней оси. Электродвигатель имеет мощность 80 кВт и должен развивать скорость до 135 км / ч в электрическом режиме, а в зависимости от модели чисто электрический диапазон составляет от 64 до 68 километров в соответствии с WLTP. Land Rover заявляет, что общая емкость аккумулятора составляет 15 кВтч, она состоит из семи модулей по 12 ячеек в каждом.

Как и некоторые модели PHEV от Mercedes, два компактных внедорожника британской компании также могут заряжаться постоянным током. Максимальная мощность зарядки здесь составляет 32 кВт, что означает, что процесс зарядки от 0 до 32 процентов должен занять "чуть менее 30 минут". Через переменный ток возможна только однофазная зарядка мощностью 7 кВт, в то время как для зарядки до 80% требуется около полутора часов. В бытовой розетке 6:42 часа проходит до полной зарядки аккумулятора. В отличие от версий Range Rover и Range Rover Sport P400e, гнездо для зарядки находится не в решетке радиатора, а над задним колесом на стороне водителя.

Гибридная технология также оказывает влияние на полный привод, который является обычным в Land Rover: механический полный привод, в котором двигатель внутреннего сгорания также приводит в движение задние колеса через сцепления и дифференциалы, невозможен из-за аккумулятора и электродвигателя на задней оси. Модели P300e имеют полный привод, когда работают двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. По мнению Land Rover, внедорожные возможности моделей не должны пострадать.

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