О чем думали конструкторы: три самых странных автомобиля в мире

Многие автомобили известны своим уникальным дизайном. Другие продемонстрировали невероятные возможности в плане скорости. Есть и такие, которые могут похвастаться крутыми показателями мощности. Но были и такие автомобили, которые стали печально известными из-за разнообразных странностей, которыми "наградили" их производители. Пришло время рассказать о таких автомобилях.

Axiam-Mega MultiTruck





С 2010-го и по сей день во Франции выпускается очень необычный мини-грузовик. Это машина, рассчитанная для водителя и одного пассажира, имеющая два движка (дизельный мощностью 15 лошадиных сил и электрический - 12 кВт). Цена - 14 тысяч долларов. Поначалу Axiam-Mega специализировались на производстве квадроциклов. Но потом компания решила придумать грузовик, на которых можно будет перевозить небольшие грузы на короткие расстояния.

Mohs Ostentatienne Opera Sedan





Этот американский дворец на колесах выпускался с 1967-го по 1979-й годы. Всего построили 6-7 единиц. Все из-за дороговизны автомобиля - 19 тысяч долларов. Был оснащен 5-литровым двигателем мощностью 193 лошадки. Вместимость - 5 человек. Брюс Мохс, владелец компании Mohs, сказал: “Таким должен быть люксовый автомобиль“. Дальше концепта дело не пошло. Но Мохс был настолько одержим идеей, что таки успел выпустить несколько моделей. Главная их особенность - отсутствие дверей. Внутрь можно было попасть только через багажник.

BMW Isetta 300





C 1956-го по 1962-й баварская автокомпания произвела 161 тысячу 728 автомобилей данной модели. Мощность агрегата составляла всего 13 лошадок, объем двигателя - 0,3 литра. За счет этого машина не могла разогнаться даже до сотни в час: максимальная скорость - 85 км/ч. Стоила одну тысячу долларов, и на борт могла взять не более двух пассажиров. Хоть автомобиль смотрится убого (если не смешно), зато он спас BMW от банкротства. Пока конкуренты продавали более дорогие авто, Isetta помогала разбитому войной концерну становиться на ноги.

Не известно, о чем думали разработчики, когда внедряли такие решения. Хотя кто его знает - может они были правы, а широкая публика не оценила. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех самых больших самолетах в мире.

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