Как не заснуть за рулем: несколько нехитрых приемов

Если тебе предстоит путь, который нужно преодолеть и чем быстрее, тем лучше, то тебе критически важно не заснуть за рулем. Это довольно тяжело, поскольку тело устает сидеть на одном месте, а также сильно ослабевает концентрация на дороге, по которой ты едешь. Мы дадим тебе ряд важных советов, которые помогут держать себя в тонусе на протяжении долгого отрезка пути.

Энергичный трек

Включи энергичную музыку или радио. Подпевай песням и двигайся, чтобы не заснуть за рулем. Слушай аудиокниги и образовательные подкасты.

Внимание

Переключай внимание на проезжающие машины, смотри на знаки, любуйся достопримечательностями. Не концентрируйся на бегущей разметке дороги или полосе деревьев.

Разговаривай

Разговаривай с попутчиками, если таковые есть. Дорога покажется короче, а сон пропадет. Для этого главное брать разговорчивых людей, которые не будут давать заснуть.

Жвачка

От дремоты хорошо спасает жвачка, когда ты активно двигаешь челюстями. Также подойдут для этого семечки. Хороши для перекуса цитрусовые фрукты и овощи.

Будь разумным

Главный совет перед поездкой на большие расстояния — это быть разумным. Накануне поездки следует хорошо выспаться и не употреблять алкоголь. Не стоит переоценивать возможности своего организма, ты не робот.

Кофе

Выпей крепкого кофе или чаю, чтобы не спать. Энергетические напитки хороши только в крайнем случае, ведь они нагружают сердце. Напитки пей медленно и не торопясь.

Следуй этим советам и преодолеть долгий путь ночью будет не так сложно. Но если уже совсем не в моготу, то постарайся найти место для стоянки и сна. Также издание "Комментарии" расскажет, с чем не стоит смешивать алкоголь.

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