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Будет только хуже: с чем не стоит смешивать алкоголь

Смешивание алкоголя с этими напитками может сильно навредить вашему здоровью

сегодня, 15:05 538
Автор:

• Зинченко Павел

Будет только хуже: с чем не стоит смешивать алкоголь

Смешивать алкогольные напитки с каким нибудь другим пойлом любят многие. Кто-то надеется ослабить эффект от влияния алкоголя, а кто-то воображает себя крутым и делает что-то вроде коктейлей. В большинстве случаев это не только не полезно, но и может причинить вред человеческому организму. Именно поэтому мы расскажем тебе, с чем нельзя смешивать алкогольные напитки и к чему может привести невыполнение этих рекомендаций.

Фруктовые соки

Любимый и заряженный витамином апельсиновый сок – источник не только антиоксидантов, но и сахара: не меньше 1,5 столовой ложки на стакан (согласно USDoA). Та же история с гранатовым, клюквенным и прочими соками. Лучшее решение – фреши или свежие фрукты.

Сиропы

Та же история: эти напитки – сахарная бомба для тебя. Передозировка продуктом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, вымывает кальций из костей. Ученые из американского центра Контроль и Профилактика заболеваний установили, что каждый 10-й американец 25% суточных калорий получает за счет добавок в виде сахара.

Тоник

Тоник — горько-кислый безалкогольный газированный напиток. Часто используется для приготовления коктейлей, разбавления выпивки, особенно джина. Напиток был изобретен для борьбы с малярией в Индии и Африке. В одной унции тоника (~30 граммов напитка) несколько граммов сахара. Это не так много, как в выше описанных добавках. Но все равно лишние калории тебе ни к чему.

Магазинные коктейли

Например, готовая пина колада. Она, как и остальные уже готовые миксы, перегружена сахаром и разными ингредиентами далеко не натурального происхождения. Согласно все тем же USDoA, всего в 170 граммах напитка содержится 500 калорий. В Магарите и Дайкири – не меньше.

Лучше отдавай предпочтение чистому и качественному алкоголю. И наша главная рекомендация - всегда знай меру. Также издание "Комментарии" расскажет, почему алкоголь не стоит употреблять на пляже.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/757503-zhidkaja-otrava-top-6-nezdorovyh-dobavok-k-koktejlju
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