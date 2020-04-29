Украинским водителям разрешили оплачивать штрафы через мобильное приложение

Украинские водители теперь могут оплачивать штрафы с помощью мобильного приложения. Его разработали вместе с Министерством внутренних дел создатели сервиса Штрафы UA, о чем сообщили на своей странице в Facebook.

Скачать приложение пока могут лишь пользователи iPhone, но уже в мае оно станет доступно и для пользователей Android.

В приложении можно проверить, нет ли за водителем каких-либо нарушений ПДД и должен ли он оплатить какой-либо штраф. Это, кстати, можно сделать в один клик, обещают разработчики сервиса. Для этого водителю лишь понадобится ввести номер водительского удостоверения, либо же ИНН. Также штраф за нарушение правил дорожного движения можно оплатить, зная серию и номер штрафа.

По словам разработчиков, создавать подобный сервис они начали еще 4 года назад.

"Наконец-то информация о нарушениях ПДД доступна всем, согласно постановлению Кабмина №835. Мы первый украинский сервис, который использует эти данные в мобильном приложении", - написали разработчики.

Оплатив штраф в мобильном приложении, водитель получит электронную квитанцию, которая в случае спорных моментов будет доказательством проведенной операции. Вся история оплаты сохраняется в архиве.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что парламент усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!