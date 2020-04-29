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Украинским водителям разрешили оплачивать штрафы через мобильное приложение

Оплатить штраф в мобильном приложении можно с помощью водительского удостоверения, номером штрафа либо же ИНН

сегодня, 09:20
Автор:

• Виолетта Комаровская

Украинским водителям разрешили оплачивать штрафы через мобильное приложение

Украинские водители теперь могут оплачивать штрафы с помощью мобильного приложения. Его разработали вместе с Министерством внутренних дел создатели сервиса Штрафы UA, о чем сообщили на своей странице в Facebook. 

Скачать приложение пока могут лишь пользователи iPhone, но уже в мае оно станет доступно и для пользователей Android. 

В приложении можно проверить, нет ли за водителем каких-либо нарушений ПДД и должен ли он оплатить какой-либо штраф. Это, кстати, можно сделать в один клик, обещают разработчики сервиса. Для этого водителю лишь понадобится ввести номер водительского удостоверения, либо же ИНН. Также штраф за нарушение правил дорожного движения можно оплатить, зная серию и номер штрафа. 

По словам разработчиков, создавать подобный сервис они начали еще 4 года назад.

"Наконец-то информация о нарушениях ПДД доступна всем, согласно постановлению Кабмина №835. Мы первый украинский сервис, который использует эти данные в мобильном приложении", - написали разработчики. 

Оплатив штраф в мобильном приложении, водитель получит электронную квитанцию, которая в случае спорных моментов будет доказательством проведенной операции. Вся история оплаты сохраняется в архиве. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что парламент усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. 


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Источник: https://www.facebook.com/shtrafua/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBO-h54tPnTBTnGQ-xfAIMtuAZGs2SUx5fZCb2QcNu5wsoXDlswTRuw9TXEm6m_UA6Y51NDvyDyV9zF
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