Новые правила для водителей: Рада усилила ответственность за безопасность движения

Депутаты проголосовали за внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в отношении штрафных баллов, это предусматриет ряд нововведений для украинских водителей. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Так, Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов" должен устранить негативное влияние отдельных норм законодательства, а также привлечь к действенной ответственности за административные правонарушения. Отныне из КУоАП исключены нормы относительно действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Как сообщил Telegram-канал партии "Слуга народа", за каждое нарушение на автодороге водители будут платить деньги, а не собирать штрафные баллы. Объясняется, что раньше каждый водитель получал 150 баллов на год, это был такой себе "кредит". За одно нарушение правил дорожного движения (превышение скорости, стоянка на пешеходном переходе тому подобное), если это было зафиксировано в автоматическом режиме камерами наблюдения, из "кредита" минусовали баллы. Например, за некоторые нарушения забирали по 50 баллов. Получалось, что только после 4-го нарушения, когда все баллы изъяты, водителю надо было платить штраф деньгами.

"По сути, все 3 нарушения, которые предшествовали штрафу, были безнаказанными. Теперь каждое нарушение ПДД будет караться деньгами", - говорится в сообщении.

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