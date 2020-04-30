Пять главных ошибок, которые уничтожат механическую коробку передач

Для того, чтобы научиться водить автомобиль необходимо немало времени и усилий. Даже после получения водительских прав понадобится немало времени, чтобы освоиться на дороге и чувствовать себя уверенно. Но от ошибок не застрахован даже опытный водитель. Кто-то их делает по незнанию, а кто-то просто не придает этому особого значения. Однако автомобильные дороги - это мир, который требует особой осторожности и где ценой ошибки может стать чье-то здоровье или жизнь.

Сегодня мы расскажем тебе о пяти ошибок, которые могут существенно навредить механической коробке передач, а как следствие - нанести вред всему автомобилю.

Переход через одну



То, о чем знает каждый водитель, и то, что некоторые периодически невольно забывают - включенная передача всегда должна соответствовать выбранной скорости. По этой причине не стоит перескакивать между передачами, чтобы не ускорять износ коробки передач и двигателя автомобиля.

Недостаточное усилие



Еще одна весьма распространенная ошибка, особенно среди новичков. Недостаточно сильное нажатие на сцепление приводит к тому, что коробка передач перегревается и начинает постепенно приходить в негодность. Чаще всего недостаточное усилие на сцепление случается тогда, когда автомобиль движется по неровной поверхности. В таких ситуациях следует быть внимательными даже опытным автомобилистам.

Рука на рычаге



Если постоянно держать руку на рычаге механической коробки передач, происходит ускоренный износ вилок и муфт в коробке. Наконец, не стоит забывать о том, что такое поведение в дороге просто опасна. Обе руки должны быть большую часть времени на руле. В противном случае, есть риск попасть в ДТП.

Неполная остановка

Ряд водителей делает очень грубую ошибку - не ждет полной остановки автомобиля перед тем, как начать свое движение на задней передаче. Если попробовать перейти на нее не в состоянии покоя, можно будет услышать характерный скрежет. Это звук шестернь, которые ломаются. В конечном итоге есть риск сломать всю коробку.

Движение на высоких оборотах

Лучший друг автомобилиста - это умеренная езда. Если постоянно передвигаться на повышенных оборотах, то происходит ускоренный износ сцепления. Самым ярким признаком того, что все стало совсем плохо, будет появление неприятного запаха в салоне.

Избегай этих ошибок и тебе удастся сохранить коробку передач в надлежащем состоянии достаточно долгое время. Также издание "Комментарии" расскажет, что нужно делать, чтобы не уснуть за рулем.

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