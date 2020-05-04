Топ-3 необратимых автомобильных трендов будущего

Автопроизводители постоянно идут в ногу со временем и внедряют в своих автомобилях все больше и больше современных технологий. Это приводит к формированию новых трендов в развитии автомобилей.

Сегодня мы назовем несколько автомобильных трендов будущего. Сознательно не станем отвлекаться на такие очевидные темы, как электромобили или система воздушных такси. Обратим внимание на менее очевидные моменты.

Авто больше не будет собстенным



Многим владельцам автомобилей знакомы эти чудесные мгновения - страхование, регистрация, продажа, покупка авто. Представь себе, совсем скоро всего этого не будет. Услуги каршеринга все популярнее, и это иногда действительно удобно. Но - не на наших дорогах. Так что пока все любители бюрократии могут расслабиться - эра автомобильного коммунизма с общими автомобилях и рыночными отношениями настанет не так скоро.

Человек не уживется с компьютерами

Совершенно несложно выпустить автономный автомобиль. Гораздо сложнее - отправить его в город на дороги общего пользования. Если там полно других автономных машин - проблем нет. Они возникают, когда автопилот встретится с живым человеком за рулём, шокированным и непредсказуемым. Чтобы безболезненно пережить этот период трансформации и адаптации, для самоуправляемых авто сначала необходимо создать полосы движения, особые зоны передвижения и заставить людей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Автопилоты вне закона

И несмотря на то, что многие автопроизводители отчаянно рекламируют и разрабатывают автомобили с автоматическим управлением, на некоторые вопросы все ещё нет ответа, а потому и автопилот не слишком уж разрешен. К примеру, автопилоту не под силу решить этическую и моральную дилемму: что делать, если авария неизбежна, кого спасать - людей внутри или снаружи, детей, женщин, стариков? И кто во всем этом останется виноват? Пока что, надеемся, самоуправление будет лишь на общественном транспорте вроде метро или трамвая. Они хоть по рельсам двигаются или по выделенным полосам.

Таковы главные тренды автомобильной идустрии ожидают нас в ближайшем будущем. Также издание "Комментарии" расскажет, как будут выглядеть автомобили Формулы 1 через три десятилетия.

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