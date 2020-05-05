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Топ-5 самых быстрых автомобилей в мире

Пять автомобилей, скоростные возможности которых поражают воображение

сегодня, 12:35
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-5 самых быстрых автомобилей в мире

Скорость является одной из самых важных характеристик любого автомобиля. Каждый, кто задумывается над покупкой нового средства передвижения, непременно соберет всю информацию о том, на какой предельной скорости может двигаться автомобиль, как быстро он разгоняется и так далее.

Разумеется, в современных городах, где крайне тяжело протиснутся через ряды других автомобилей, скорость не играет такого большого значения. Тем не менее, мы решили рассказать тебе о первой пятерке самых быстрых автомобилей.

1 место: Koenigsegg Agera RS – 458 км/ч

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Koenigsegg - самый быстрый серийный автомобиль в мире. Преимущества авто - аэродинамика и малый вес, 5-литровый V8 и 1360 лошадиных сил мощности.

2 место: Bugatti Chiron – 443 км/ч

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А вот Bugatti Chiron – наследник модели Veyron, потеснил предшественника с пьедестала самого быстрого. Он оборудован таким же мотором W12 на восемь литров, но его мощность доходит до 1500 лошадиных сил, а крутящий момент – до 1600 Нм. 

3 место: Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч

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Спортивная версия легенды оснащена 8-литровым мотором W12, развивающим 1200 лошадиных сил мощности и 1500 Нм момента. По версии Книги рекордов Гиннеса - самый быстрый автомобиль в мире. 

4 место: Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/ч

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Hennessey Venom GT Spyder – суперкар на базе Lotus Elise, с 7-литровым V8, развивает мощность до 1451 лошадиной силы и крутящий момент до 1745 Нм.

5 место: SSC Ultimate Aero TT – 421 км/ч

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Один из немногих "американцев" в топе, производимый Shelby Super Cars, оснащен  6,4-литровым мотором V8, способным выдавать 1305 лошадиных сил мощности и развивать крутящий момент 1500 Нм. 

Скоростные возможности этих автомобилей действительно впечатляют. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти автомобилях только для гоночных трасс.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1067282-top-10-samykh-bystrykh-avtomobilej-v-mire
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