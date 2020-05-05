Продажи электромобилей в Украине упали в 14 раз

В апреле нынешнего года в Украине зарегистрировано 38 электромобилей. Об этом сообщает "Укравтопром".



Отмечается, что в апреле 2019 года украинцы регистрировали в 14 раз больше электромобилей, а в марте 2020 года – почти в 11 раз больше. В ассоциации отмечают, что основной причиной таких показателей стал карантин, во время которого сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а подержанные авто всегда составляли львиную часть украинского рынка электромобилей.

Больше всего в прошлом месяце украинцы зарегистрировали AUDI E-Tron – 10 авто. Второе и третье место разделили BMW i3 и PORSCHE Taycan – по 7 апрельских регистраций. На четвертом и пятом месте разместились HYUNDAI Ioniq Electric и JAGUAR I-Pace, каждый из которых был зарегистрирован по 4 раза.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 автомобилей на электротяге (159 новых и 1588 подержанных).

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