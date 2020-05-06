Топ-5 самых стильных американских автомобилей 60-ых

Современные автомобили поражают воображение своими характеристиками и возможностями. Но иногда так хочеться окунуться в старину, и вспомнить, какими были автомобили в былые времена. Например, в 60-ые года прошлого века, когда просто ставили движок помощнее и на всех возможных скоростях мчали в даль навстречу неизведанному. Сегодня мы покажем пять автомобилей, которые были наиболее популярны среди американских водителей во второй половине ХХ века.

1963 Studebaker Avanti





Avanti стал последней машиной умиравшей компании Studebaker. Довольно странный экспонат, который можно либо любить, либо ненавидеть. Есть по крайней мере один повод обожать этот олдскульный автомобиль: мощный двигатель R-2 229-cid V8 с турбонаддувом и 4-ступенчатая “механика“.

1967 Mercury Cougar XR-7





Компания Ford Motor Company имела подразделение Mercury. Однажды хозяева компании решили, что это подразделение нуждается в личном авто класса люкс. Так и появился Mercury Cougar XR-7 — имиджевый автомобиль, отличающийся “британским налетом“ и 335-сильным V8.

1967 Buick Riviera GS





Изящный автомобиль, у которого помимо традиционного 360-сильного V8 есть дополнительные дисковые тормоза Bendix.

1969 Pontiac Grand Prix SJ





Прокачанный легендарным Джоном Делореаном “Понтиак“ (Делореан — американский инженер и автоконструктор, создатель машины, на которой гоняли в “будущее“). Машина помимо возраста может похвастаться 390-сильным V8 и 4-ступенчатой коробкой передач. Для 1969-го это было настоящее “будущее“.

1970 Chevrolet Monte Carlo SS





Chevrolet Monte Carlo SS — “ответка“ на появление Pontiac Grand Prix SJ. Машину собрали спустя год. Ее фишка — 360-сильный V8 и корпус из нержавеющей стали.

Эти автомобили навеивают воспоминания многим нашим отцам. Та и молодому поколению будет полезно знать, на чем ездили их предки в недалеком прошлом. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях, которые будут незаменимы во время армагеддона.

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