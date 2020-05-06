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Топ-5 самых стильных американских автомобилей 60-ых

Пять старых автомобилей, которые стали воплощением американской мечты

сегодня, 12:50
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-5 самых стильных американских автомобилей 60-ых

Современные автомобили поражают воображение своими характеристиками и возможностями. Но иногда так хочеться окунуться в старину, и вспомнить, какими были автомобили в былые времена. Например, в 60-ые года прошлого века, когда просто ставили движок помощнее и на всех возможных скоростях мчали в даль навстречу неизведанному. Сегодня мы покажем пять автомобилей, которые были наиболее популярны среди американских водителей во второй половине ХХ века.

1963 Studebaker Avanti

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Avanti стал последней машиной умиравшей компании Studebaker. Довольно странный экспонат, который можно либо любить, либо ненавидеть. Есть по крайней мере один повод обожать этот олдскульный автомобиль: мощный двигатель R-2 229-cid V8 с турбонаддувом и 4-ступенчатая “механика“.

1967 Mercury Cougar XR-7

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Компания Ford Motor Company имела подразделение Mercury. Однажды хозяева компании решили, что это подразделение нуждается в личном авто класса люкс. Так и появился Mercury Cougar XR-7 — имиджевый автомобиль, отличающийся “британским налетом“ и 335-сильным V8.

1967 Buick Riviera GS

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Изящный автомобиль, у которого помимо традиционного 360-сильного V8 есть дополнительные дисковые тормоза Bendix.

1969 Pontiac Grand Prix SJ

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Прокачанный легендарным Джоном Делореаном “Понтиак“ (Делореан — американский инженер и автоконструктор, создатель машины, на которой гоняли в “будущее“). Машина помимо возраста может похвастаться 390-сильным V8 и 4-ступенчатой коробкой передач. Для 1969-го это было настоящее “будущее“.

1970 Chevrolet Monte Carlo SS

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Chevrolet Monte Carlo SS — “ответка“ на появление Pontiac Grand Prix SJ. Машину собрали спустя год. Ее фишка — 360-сильный V8 и корпус из нержавеющей стали.

Эти автомобили навеивают воспоминания многим нашим отцам. Та и молодому поколению будет полезно знать, на чем ездили их предки в недалеком прошлом. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях, которые будут незаменимы во время армагеддона.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/761384-starye-i-stil-nye-5-amerikanskih-avto-mechty
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