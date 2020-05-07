Как две капли воды: семь примеров автомобильного плагиата

Когда мы говорим слово "плагиат", то на ум сразу приходят произведения искусства вроде романов или песен. А как насчет мира автомобилей? Многие автопроизводители не хотят особо заморачиваться новыми идеями, разрабатывать дизайн и так далее, а просто копируют чьи-то разработки, чтобы по легкому срубить денег. Сегодня мы расскажем о некоторых конкретных примерах, которые подтверждают это.

Huanghai Plutus





Оригинал: Chevrolet Colorado

Отличия между двумя пикапами может обнаружить только профессионал. Ну, кроме неизвестного шильдика на решетке радиатора.

Longer Yuelang X1





Оригинал: Range Rover Evoque

Детально стилизованные под Evoque электромобили почему-то поступают в продажу с колпаками колесных дисков со значком BMW. Видимо, по принципу "что в хозяйстве нашлось". Ну, спасибо, что хоть с колпаками...

BAIC B80VJ





Оригинал: Mercedes-Benz Gelendewagen

Легендарный "гелик" получил у китайцев еще и решетку радиатора в стиле Jeep, для солидности.

Hawtai B35





Оригинал: Porsche Cayenne

Спортивный кроссовер тоже нещадно копируют - так появился китайский "кайен".

Chery QQ





Оригинал: Daewoo Matiz

В данном случае - что копия, что оригинал. Да только китайцы так хорошо все скопировали, что даже двери авто взаимозаменяемы.

Lifan 320

Оригинал: Mini Cooper У дорогущего Mini, как и у любого элитного товара, есть дешевая китайская копия.

Bamin

Оригинал: Mercedes-Benz W123 Надежный Mercedes-Benz W123 послужил основой для целого семейства китайских автомобилей, включая пикап.

Старайся не напороться на подобную подделку, когда будешь выбирать себе новый автомобиль. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых крутых автомобилях из 60-ых

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!