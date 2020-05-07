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Как две капли воды: семь примеров автомобильного плагиата

Семь автомобилей, которые были полностью скопированы с других моделей

сегодня, 13:29
Автор:

• Зинченко Павел

Как две капли воды: семь примеров автомобильного плагиата
Когда мы говорим слово "плагиат", то на ум сразу приходят произведения искусства вроде романов или песен. А как насчет мира автомобилей? Многие автопроизводители не хотят особо заморачиваться новыми идеями, разрабатывать дизайн и так далее, а просто копируют чьи-то разработки, чтобы по легкому срубить денег. Сегодня мы расскажем о некоторых конкретных примерах, которые подтверждают это.
Huanghai Plutus
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Оригинал: Chevrolet Colorado
Отличия между двумя пикапами может обнаружить только профессионал. Ну, кроме неизвестного шильдика на решетке радиатора. 
Longer Yuelang X1
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Оригинал: Range Rover Evoque
Детально стилизованные под Evoque электромобили почему-то поступают в продажу с колпаками колесных дисков со значком BMW. Видимо, по принципу "что в хозяйстве нашлось". Ну, спасибо, что хоть с колпаками...
BAIC B80VJ
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Оригинал: Mercedes-Benz Gelendewagen
Легендарный "гелик" получил у китайцев еще и решетку радиатора в стиле Jeep, для солидности. 
Hawtai B35
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Оригинал: Porsche Cayenne
Спортивный кроссовер тоже нещадно копируют - так появился китайский "кайен". 
Chery QQ
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Оригинал: Daewoo Matiz
В данном случае - что копия, что оригинал. Да только китайцы так хорошо все скопировали, что даже двери авто взаимозаменяемы. 
Lifan 320
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Оригинал: Mini Cooper
У дорогущего Mini, как и у любого элитного товара, есть дешевая китайская копия. 
Bamin
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Оригинал: Mercedes-Benz W123
Надежный Mercedes-Benz W123 послужил основой для целого семейства китайских автомобилей, включая пикап.
Старайся не напороться на подобную подделку, когда будешь выбирать себе новый автомобиль. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых крутых автомобилях из 60-ых.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1835640-otlichnaya-poddelka-10-shedevrov-avtomobilnogo-plagiata-iz-kitaya
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