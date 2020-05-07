Как две капли воды: семь примеров автомобильного плагиата

Когда мы говорим слово "плагиат", то на ум сразу приходят произведения искусства вроде романов или песен. А как насчет мира автомобилей? Многие автопроизводители не хотят особо заморачиваться новыми идеями, разрабатывать дизайн и так далее, а просто копируют чьи-то разработки, чтобы по легкому срубить денег. Сегодня мы расскажем о некоторых конкретных примерах, которые подтверждают это.
Huanghai Plutus
Оригинал: Chevrolet Colorado
Отличия между двумя пикапами может обнаружить только профессионал. Ну, кроме неизвестного шильдика на решетке радиатора.
Longer Yuelang X1
Оригинал: Range Rover Evoque
Детально стилизованные под Evoque электромобили почему-то поступают в продажу с колпаками колесных дисков со значком BMW. Видимо, по принципу "что в хозяйстве нашлось". Ну, спасибо, что хоть с колпаками...
BAIC B80VJ
Оригинал: Mercedes-Benz Gelendewagen
Легендарный "гелик" получил у китайцев еще и решетку радиатора в стиле Jeep, для солидности.
Hawtai B35
Оригинал: Porsche Cayenne
Спортивный кроссовер тоже нещадно копируют - так появился китайский "кайен".
Chery QQ
Оригинал: Daewoo Matiz
В данном случае - что копия, что оригинал. Да только китайцы так хорошо все скопировали, что даже двери авто взаимозаменяемы.
Lifan 320
Оригинал: Mini Cooper
У дорогущего Mini, как и у любого элитного товара, есть дешевая китайская копия.
Bamin
Оригинал: Mercedes-Benz W123
Надежный Mercedes-Benz W123 послужил основой для целого семейства китайских автомобилей, включая пикап.
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