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Самые крутые масл-кары прошлого века: несколько уникальных моделей

Масл-кары стали своеобразной визитной карточкой своей эпохи

сегодня, 11:50
Автор:

• Зинченко Павел

Самые крутые масл-кары прошлого века: несколько уникальных моделей

Стильные и мощные автомобили прошлого века начали производиться намного раньше, чем появился специальный термин для их обозначения - muscle car. Пик производства среднеразмерных автомобилей с двигателем V8 пришелся на середину 1960-х, а само название возникло лишь в конце следующего десятилетия. Они стали такой же визитной карточкой для своей эпохи, как и электромобили - для нашей. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких наиболее интересных моделях середины 60-ых - начала 80-ых годов.

1984 Chevy Corvette

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Запуск C4 Corvette вызвал огромный ажиотаж и бурю слухов. Некоторые утверждали, что под капотом будет роторный двигатель, другие предсказывали центральное расположение двигателя. В конце концов модель оказалась не такой уж и революционной, а вид ее - несколько несуразным. Первые 1984 Chevy Corvette были оснащены двигателем V8 мощностью 205 лошадиных сил. Но изменив систему впрыска топлива, увеличилась и мощность, а вместе с ней и производительность. В 1990 году на основе C4 был выпущен Corvette ZR1, оснащённый двигателем V8 LT5 в 375 лошадиных сил.

1978 Pontiac Firebird Trans Am

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70-е для масл-каром были просто тенью предыдущих десятилетий - цены на топливо и страховки заставили производителей притормозить с мощностями. Но не Pontiac, чья модель Trans Am полюбилась многим с момента выхода фильма "Полицейский и бандит" (1977).  А через год мощность Trans Am возросла с 200 до 220 лошадиных сил, появились широкие 8-дюймовые колеса и быстрое рулевое управление. 

1970 Chevy Chevelle LS6

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По самым скромным оценкам мощность LS6 составляла 450 лошадиных сил, а иногда благодаря особым настройкам могла и превысить 500.  Разгонялись эти авто до сотни за 5,4 с, что было потрясающе для того уровня техники и резины. 

1969 Pontiac GTO Judge

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В начале 60-х лидером по производству масл-каров был Pontiac, но к концу десятилетия конкурентов прибавилось. Тогда и возникла идея более дешёвой версии GTO с небольшим двигателем объемом 350 кубических дюймов. В итоге автомобиль Judge был оборудован двигателем Ram Air III в 360 лошадиных сил, но покупатели могли так же выбрать и Ram Air IV в 370 лошадиных сил. Самыми редкими стали кабриолеты GTO Judge Ram Air IV — их было выпущено всего пять.

Людей постарше может охватить ностальгия от одной только фотографии таких автомобилей. А если ты отдаешь предпочтение более современным моделям, издание "Комментарии" с радостью расскажет тебе о первых гибридных автомобилях.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1836326-moschnye-legendy-na-kolesakh-10-vpechatlyayuschikh-amerikanskikh-masl-karov
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